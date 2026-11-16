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3 csillagjegy, akinek már most érdemes készülnie a karácsonyra
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3 csillagjegy, akinek már most érdemes készülnie a karácsonyra

Váradi Petra
Írta 2026.11.16.
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Három csillagjegynek már novemberben érdemes elkezdenie a karácsonyi készülődést. Vajon te is köztük vagy?

Bár még csak november közepe van, az ünnepi időszak hamarabb elérkezik, mint gondolnánk, és nem árt időben elkezdeni a készülődést. Az asztrológiai előrejelzések szerint három csillagjegy számára különösen fontos lehet, hogy ne hagyja az utolsó pillanatra a karácsonyi teendőket: a bolygóállások most a tervezést, a tudatosságot és az előrelátást helyezik előtérbe.

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Szűz – Most érdemes mindent előre megtervezned

A Szűz számára a karácsony akkor lehet igazán nyugodt és örömteli, ha nem az utolsó napokban kell mindent egyszerre megoldania. A novemberi bolygóhatások különösen kedvezhetnek a rendszerezésnek, a tervezésnek és a gyakorlati döntéseknek, ezért érdemes már most összeírnia, milyen ajándékokat szeretne beszerezni, milyen programokat szervezne, és hogyan osztja be az ünnepek előtti heteket. A Merkúr november 13-i direkt fordulata az asztrológiai értelmezés szerint a korábban elakadt ügyek rendezését is támogathatja, így a Szűz végre tisztábban láthatja, mi az, amit még el kell intéznie. Ha most kialakít egy átgondolt tervet, decemberben sokkal több ideje maradhat arra, hogy valóban átélje az ünnepi hangulatot.

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