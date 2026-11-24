A numerológia szerint minden találkozásnak megvan a maga rezgése, és ez a dátumba van kódolva.

Írd fel a megismerkedésetek napját, hónapját és évét egyetlen számsorba, majd add össze a számjegyeket, amíg egyetlen számjegyig nem jutsz – kivéve, ha útközben 11-et vagy 22-t kapsz, mert ezek úgynevezett mesterszámok, és önmagukban is megállják a helyüket. Ha például 2019. március 7-én ismerkedtetek meg, a számítás így néz ki: 2+0+1+9+0+3+0+7 = 22, ezt tovább bontva 2+2 = 4, de mivel 22 mesterszám, érdemes mindkét értéket elolvasnod.

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1 – Az új kezdet száma

Ha ez jött ki nálatok, a hagyomány szerint a kapcsolatotok egy új fejezetet nyitott mindkettőtök életében. Az 1-es rezgés az önállóságról és a kezdeményezésről szól, ami azt sugallja, hogy együtt gyakran indultok neki olyan dolgoknak, amiket korábban egyedül sem mertetek volna. A numerológia szerint ilyenkor fontos, hogy mindkét fél megőrizze a saját identitását, mert ebből a kapcsolatból akkor lesz igazán erős, ha két önálló ember választja egymást, nem pedig egymásba olvad.

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