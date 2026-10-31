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Soha többé nem eszel sima krémlevest, ha kipróbálod ezeket a meglepő fűszerpárosításokat
Unsplash

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Soha többé nem eszel sima krémlevest, ha kipróbálod ezeket a meglepő fűszerpárosításokat

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.31.
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Egy-egy meglepő fűszer vagy alapanyag teljesen új dimenziókat nyithat meg a legegyszerűbb krémlevesek világában is. Mutatjuk azokat a személyes kedvenceket, amelyek után garantáltan te sem készíted majd a megszokott módon ezeket a fogásokat!

Talán te is belesétálsz abba a csapdába, hogy mindig a megszokott, jól bevált ízeknél maradsz, pedig egy-egy meglepő fűszer vagy alapanyag teljesen új dimenziókat nyithat meg előtted.

Az anyósom kicserélte a zárat, amíg nyaraltunk

Bár nálam két étel sosem készül ugyanúgy, mert mindig nagyon intuitívan, érzésre főzök, azért velem is számtalanszor előfordult már, hogy nagyon hasonló lett az ízhatás – míg el nem határoztam, hogy bátrabban nyúlok a fűszerpolchoz. Szeretném megosztani veled azokat a személyes kedvenceimet, amelyek után garantáltan te sem készíted majd többé a megszokott módon a legegyszerűbb krémleveseket sem!

Erdei gombakrémleves kakukkfűvel

A gomba számomra az ősz igazi királya, hiszen bármilyen erdei fajta egészen különleges, mély karaktert ad a tálba kerülő fogásoknak. Amikor beköszönt a hűvösebb szezon, kifejezetten keresem a gyönyörű, barackosan illatozó rókagombát, de elárulok egy szuper kis trükköt: ha a boltok polcain vargányaport látsz, mindenképpen szerezz be belőle egy zacskóval.

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