6 dolog, amit soha nem csinál egy boldog párkapcsolatban élő férfi

Egy boldog párkapcsolatban nemcsak a nagy gesztusok számítanak, hanem az apró, mindennapi figyelmességek is. Mutatjuk, melyik az a 6 dolog, amit egy elégedett, szerető kapcsolatban élő férfi jellemzően nem tesz meg a párjával szemben.
1. Nem néz bele a telefonodba
Aki biztonságban érzi magát a kapcsolatában, nem görcsöl rá minden beérkező üzenetre, és nem próbálja kideríteni, kivel beszélget éppen a partnere. A bizalom hiánya szinte mindig az elégedetlenség egyik első jele, és fordítva is igaz: ahol valódi nyugalom van, ott a telefon csak egy eszköz marad, nem pedig a féltékenység tárgya.
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