6 dolog, amit soha nem csinál egy boldog párkapcsolatban élő férfi

Íme hat olyan dolog, amit egy férfi egyszerűen nem csinál, ha valóban jól érzi magát a bőrében és a párkapcsolatában.

Egy boldog párkapcsolatban nemcsak a nagy gesztusok számítanak, hanem az apró, mindennapi figyelmességek is. Mutatjuk, melyik az a 6 dolog, amit egy elégedett, szerető kapcsolatban élő férfi jellemzően nem tesz meg a párjával szemben.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Nem néz bele a telefonodba

Aki biztonságban érzi magát a kapcsolatában, nem görcsöl rá minden beérkező üzenetre, és nem próbálja kideríteni, kivel beszélget éppen a partnere. A bizalom hiánya szinte mindig az elégedetlenség egyik első jele, és fordítva is igaz: ahol valódi nyugalom van, ott a telefon csak egy eszköz marad, nem pedig a féltékenység tárgya.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.