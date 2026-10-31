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4 csillagjegy, aki mindig jókor van jó helyen
Unsplash

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4 csillagjegy, aki mindig jókor van jó helyen

Farkas Izabella
Írta 2026.10.31.
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Vannak, akiknek mindig szerencséjük van: az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen jól időzít, és ritkán marad le a nagy alkalmakról.

Vannak, akiknek mintha mindig szerencséjük lenne: éppen akkor találkoznak a megfelelő emberrel, amikor szükségük van rá, vagy pont jókor kapnak egy lehetőséget, amely megváltoztathatja az életüket. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen jó érzékkel ismerik fel a kínálkozó alkalmakat, és gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahol minden a kezükre játszik.

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Nyilas – A szerencse szinte mindig mellé szegődik

A Nyilas az állatöv egyik legoptimistább és legkalandvágyóbb jegye, akinek a hozzáállása sokszor önmagában is szerencsét hoz. Nem fél új utakra lépni, ismeretlen emberekkel kapcsolatot teremteni vagy olyan lehetőségeket kipróbálni, amelyeket mások talán túl kockázatosnak tartanának. Nyitottsága és pozitív életszemlélete miatt gyakran találja magát a megfelelő helyen a megfelelő időben. Ráadásul még a váratlan fordulatokban is képes meglátni a lehetőséget, így olykor egy véletlen találkozásból vagy spontán döntésből születik valami igazán jó.

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