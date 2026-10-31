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5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már közös jövőt terveznek
Unsplash

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5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már közös jövőt terveznek

O. Zselyke
Írta 2026.10.31.
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A párkapcsolati szakértők és kutatók által is visszatérően említett jelekből gyűjtöttünk össze ötöt.

Nincs ünnepélyes bejelentés, nincs térdre ereszkedés egy étterem közepén. A komolyodó kapcsolat jelei inkább apró, hétköznapi mozzanatokban mutatkoznak meg, amelyeket könnyű észre sem venni, pedig sokat elárulnak arról, hogy valaki valóban közös jövőben gondolkodik.

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Amikor egy férfi elköteleződik, a jövőről szóló mondataiban óhatatlanul megjelenik a többes szám. Már nem azt mondja, hogy jövőre elmegyek Olaszországba, hanem hogy menjünk, és közben már azt is végiggondolja, mikor fér bele a közös naptárba. Ez a fajta tervezés nem feltétlenül tudatos döntés eredménye, inkább annak a jele, hogy a párja mára automatikusan szerepel a fejében, amikor a következő hónapokról gondolkodik.

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