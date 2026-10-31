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A házimunkát könnyű felosztani, de mi lesz a mentális teherrel? – Így egyeztessetek róla hatékonyan
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A házimunkát könnyű felosztani, de mi lesz a mentális teherrel? – Így egyeztessetek róla hatékonyan

Kende Kíra
Írta 2026.10.31.
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A folyamatos szervezés és tervezés akkor is kimeríthet, ha látszólag nem végzel fizikai munkát – mutatjuk, hogyan oszthatjátok el igazságosabban a mentális terheket.

Hétfő este tíz óra van, te pedig még mindig a másnapi teendőket pörgeted a fejedben: uzsonnát kell csomagolni, a gyerek valószínűleg kinőtte a cipőjét, vasárnapra meg kell szervezni a családi ebédet, és a fogorvosi időpontot is vissza kell igazolni. Eközben a partnered nyugodtan nézi a tévét, mert ezek a feladatok egyszerűen nem jutnak eszébe. Nem feltétlenül azért, mert nem akar részt venni a családi teendőkben, hanem mert eddig nem neki kellett mindezt észben tartania. Ezt nevezzük mentális tehernek, amely sokszor akkor is kimerítő, amikor látszólag semmilyen fizikai munkát nem végzünk.

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Mi az a mentális teher, és miben különbözik a házimunkától?

A mosogatást könnyű felosztani: ma te mosogatsz, holnap én. Ez egyértelmű, látható feladat, amelynek a mennyisége is viszonylag könnyen meghatározható. A mentális teher azonban nem csupán a cselekvésről szól, hanem az ahhoz kapcsolódó folyamatos gondolkodásról és szervezésről is. Ki tartja észben, mikor fogy ki a vécépapír, mikor esedékes a gyerek következő orvosi vizsgálata, mikor kell új ruhákat venni neki, vagy mikor jár le egy fontos határidő?

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