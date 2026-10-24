Sárgul az olívafád a fűtési szezonban? Ezt ellenőrizd, mielőtt bármit ráöntenél

Pont akkor kezdenek sárgulni a levelek, amikor beindul a fűtés. Az olívafa, amely még októberben is szépen zöldellt a nappaliban, hirtelen foltosnak tűnik, és egyre több lehullott levelet találsz a tövénél. A fűtési szezon kezdetén megváltozó körülmények megviselhetik a növényt, de a levélsárgulásnak több oka is lehet, ezért nem érdemes rögtön tápoldathoz vagy házi praktikákhoz nyúlni.
Miért kezdhet sárgulni az olívafa a fűtési szezonban?
Az olívafa mediterrán növény, amely sok fényt igényel, és a hűvösebb időszakot is jobban viseli, mint a tartósan meleg, sötét szobai környezetet. Amikor ősszel bekapcsoljuk a fűtést, a lakás hőmérséklete, páratartalma és fényviszonyai egyaránt megváltozhatnak. Ha a növény radiátor közelében áll, kevés természetes fényt kap, vagy közben az öntözési szokásaink sem igazodnak az évszakhoz, könnyen stressz alá kerülhet.
A sárgulás nem feltétlenül betegség, de nem is mindig ártalmatlan, természetes folyamat. Egy-egy idősebb levél elvesztése normális lehet, a tömeges levélhullás azonban arra utalhat, hogy a növény körülményein változtatni kell.
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