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Sárgul az olívafád a fűtési szezonban? Ezt ellenőrizd, mielőtt bármit ráöntenél
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Sárgul az olívafád a fűtési szezonban? Ezt ellenőrizd, mielőtt bármit ráöntenél

Váradi Petra
Írta 2026.10.24.
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Pont akkor kezdenek sárgulni a levelek, amikor beindul a fűtés. Az olívafa, ami még októberben is fényesen zöldellt a nappaliban, hirtelen fáradtnak, foltosnak tűnik, és a tövénél egyre több a lehullott levél. Ez nem véletlen egybeesés: a növény pontosan a fűtési szezon kezdetén reagál a legérzékenyebben a környezet változására.

Pont akkor kezdenek sárgulni a levelek, amikor beindul a fűtés. Az olívafa, amely még októberben is szépen zöldellt a nappaliban, hirtelen foltosnak tűnik, és egyre több lehullott levelet találsz a tövénél. A fűtési szezon kezdetén megváltozó körülmények megviselhetik a növényt, de a levélsárgulásnak több oka is lehet, ezért nem érdemes rögtön tápoldathoz vagy házi praktikákhoz nyúlni.

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Miért kezdhet sárgulni az olívafa a fűtési szezonban?

Az olívafa mediterrán növény, amely sok fényt igényel, és a hűvösebb időszakot is jobban viseli, mint a tartósan meleg, sötét szobai környezetet. Amikor ősszel bekapcsoljuk a fűtést, a lakás hőmérséklete, páratartalma és fényviszonyai egyaránt megváltozhatnak. Ha a növény radiátor közelében áll, kevés természetes fényt kap, vagy közben az öntözési szokásaink sem igazodnak az évszakhoz, könnyen stressz alá kerülhet.

A sárgulás nem feltétlenül betegség, de nem is mindig ártalmatlan, természetes folyamat. Egy-egy idősebb levél elvesztése normális lehet, a tömeges levélhullás azonban arra utalhat, hogy a növény körülményein változtatni kell.

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