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A Vízöntőnek szabadság kell, a Ráknak pedig szoros kapcsolódás – ennyire vagy független a párkapcsolatban a zodiákusod szerint
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A Vízöntőnek szabadság kell, a Ráknak pedig szoros kapcsolódás – ennyire vagy független a párkapcsolatban a zodiákusod szerint

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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Az alábbi sorrend aszerint állítja fel a rangsort, mennyire elengedhetetlen egy-egy jegy számára a saját tér, a döntési szabadság és az, hogy ne kelljen folyamatosan igazodnia.

Egyeseknek a szerelemben is fontos a szabadság és a saját tér, míg mások akkor érzik magukat biztonságban, ha szorosan összefonódik az életük a párjukéval. A csillagjegyed sokat elárulhat arról, mennyire őrzöd meg a függetlenségedet egy kapcsolatban, és hogyan találod meg az egyensúlyt az összetartozás és az önállóság között. Nézd meg, mit mond erről a zodiákusod!

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1. Vízöntő

A Vízöntőnek a szabadság nem kívánság, hanem alapfeltétel ahhoz, hogy egyáltalán elköteleződjön. Ha egy párkapcsolatban azt érzi, hogy minden hétvégi programot egyeztetnie kell, vagy számon kérik rajta, kivel beszélget órákig telefonon, egy idő után inkább visszahúzódik. Nem a párja ellen tesz, csak képtelen úgy szeretni, hogy közben ne legyen önmaga.

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