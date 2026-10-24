3 dolog a konyhapulton, ami vizuális káoszt eredményez

A konyhapult az a felület, amit naponta többször is végigpásztáz a tekintetünk, mégis ritkán vesszük észre, mikor csúszik át rendezettből zsúfolttá.

Nem egyetlen nagy rendetlenség okozza ezt, hanem három apró, megszokott dolog, ami lassan, észrevétlenül foglalja el a helyet, és közben vizuális terhet is ad a térnek.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A kint hagyott kisméretű konyhagépek

A kenyérpirító, a kávéfőző, a turmixgép vagy a kézi robotgép sokszor azért marad kint, mert „úgyis mindennap használjuk”. A probléma nem a használat gyakoriságával van, hanem azzal, hogy ezek a gépek vizuálisan nehezek: nagy, egybefüggő felületük, gyakran fényes vagy fekete burkolatuk azonnal magára vonja a tekintetet, és megtöri a pult vonalát. Berendezési szakértők szerint a konyhapultot érdemes úgy kezelni, mint egy munkafelületet, nem tárolóhelyet: amit nem használunk naponta legalább egyszer-kétszer, azt célszerű szekrénybe vagy kamrába tenni.

Ha egy gép valóban mindennapos társ, érdemes neki kijelölni egy fix, lehetőleg sarokban lévő helyet, ahol nem vág elénk a konyhába lépve, és nem törik meg a pult egységes vonalát.

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