3 dolog a konyhapulton, ami vizuális káoszt eredményez

Nem egyetlen nagy rendetlenség okozza ezt, hanem három apró, megszokott dolog, ami lassan, észrevétlenül foglalja el a helyet, és közben vizuális terhet is ad a térnek.
1. A kint hagyott kisméretű konyhagépek
A kenyérpirító, a kávéfőző, a turmixgép vagy a kézi robotgép sokszor azért marad kint, mert „úgyis mindennap használjuk”. A probléma nem a használat gyakoriságával van, hanem azzal, hogy ezek a gépek vizuálisan nehezek: nagy, egybefüggő felületük, gyakran fényes vagy fekete burkolatuk azonnal magára vonja a tekintetet, és megtöri a pult vonalát. Berendezési szakértők szerint a konyhapultot érdemes úgy kezelni, mint egy munkafelületet, nem tárolóhelyet: amit nem használunk naponta legalább egyszer-kétszer, azt célszerű szekrénybe vagy kamrába tenni.
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