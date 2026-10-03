Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki

Talán azért, mert meglehetősen régóta élek kiegyensúlyozott párkapcsolatban, de a különféle flörtök, afférok vagy hirtelen jött kalandok teljesen elkerülnek. Legalábbis azt hittem, hogy az ilyesmi már végleg kimarad az életemből.

Pedig, ha őszinte szeretnék lenni, ennyi év távlatából egyáltalán nem hiányoznak azok a drámák és izgalmak, amelyek a szingli éveket vagy a társkeresést jellemzik. Ennek ellenére a közösségi média világában időről időre előfordul, hogy férfiak próbálnak kapcsolatba lépni velem. Amikor egy vadidegen ír rám, azt még úgymond jobban megértem: a nagy számok törvénye alapján biztosan sokan élnek ezzel a lehetőséggel, még úgy is, hogy a profilomon elég egyértelműen látszik, hogy nem vagyok független. Az igazi fejtörést azonban az váltja ki belőlem, amikor olyan ismerősök bukkannak fel az üzeneteim között, akikről én is pontosan tudom, hogy házasok, és ők is tisztában vannak azzal, hogy én sem vagyok egyedülálló.

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Ha visszagondolok az elmúlt körülbelül hat évre, három ilyen eset is utolért

Olyan férfiakról van szó, akikkel köszönőviszonyban vagyunk, semmilyen közelebbi baráti vagy ismeretségi szál nem fűzt minket egymáshoz, és a feleségeiket is csupán látásból ismerem. Mivel egy kisvárosban élünk, ahol a dolgok természetéből adódóan nagyjából mindenki ismer mindenkit, megszokott dolog, hogy támogatást vagy tanácsot kérünk egymástól a munkánk vagy az ismeretségeink révén. Éppen ezért, amikor ezek a férfiak először rám írtak, én abszolút abból indultam ki, hogy valamiben segíteni tudok nekik (és nem abban). Eszembe sem jutott hátsó szándékot feltételezni, így jóhiszeműen válaszoltam.

A helyzetet azóta némileg árnyalta, hogy a legrégebbi barátom férfi, akivel nem is olyan régen hosszabban beszélgettem erről a jelenségről. Ő határozottan azt tanácsolta, hogy egyáltalán ne válaszoljak az ilyen típusú üzenetekre. Szerinte teljesen mindegy, mit írok vissza, a puszta reakció már olaj a tűzre. Olvass még a témában Csak évek után vallotta be a vőlegényem, hogy a tájszólásom miatt majdnem nem hívott el randira 4 dolog, amit titokban minden anyuka szokott csinálni – nem ciki magadra ismerni Közel sem volt hagyományos, de nem kérhettem volna ennél csodálatosabb lánybúcsút Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

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A legutóbbi alkalommal azonban annyira meglepődtem, amikor ez a férj írt nekem, hogy a tanács ellenére mégis válaszoltam. Tényleg semmi rosszat nem feltételeztem róla, egészen addig, amíg ki nem derült: a férfi zokszó nélkül, teljesen nyíltan bepróbálkozott nálam – és akkor is csak nagy nehezen hagyta abba, amikor hetekig egyáltalán nem reagáltam.

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