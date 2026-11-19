Ahogy közeledik az év vége, lassan megérkezik a közösségi médiába is a hála szezonja – előkerülnek a listák, a meghitt pillanatok, és az elmaradhatatlan felszólítás, hogy vegyük észre, milyen sok mindenünk van. De vajon a hála valóban azt jelenti-e, hogy ne akarjunk többet annál, amink éppen van?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ahogy közeledik az év vége, lassan megérkezik a közösségi médiába is a hála szezonja. Előkerülnek a listák arról, mi mindenért lehetünk hálásak, a meghitt családi pillanatok, a reggeli kávék, az otthon melege, és persze az elmaradhatatlan felszólítás: álljunk meg egy pillanatra, és vegyük észre, milyen sok mindenünk van.

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Ezzel alapvetően nincs is semmi bajom. Sőt, kifejezetten fontosnak tartom, hogy megtanuljunk hálásnak lenni. Csak azt nem szeretném, ha a hála egy idő után azt jelentené, hogy ne akarjunk többet annál, amink éppen van.

Azt hiszem, az egyik legfontosabb képesség, amit felnőttként elsajátíthatunk, hogy megtanuljunk vágyat érezni azért, ami már a miénk. Nem feltétlenül azért, mert tökéletes, hanem mert hajlamosak vagyunk természetesnek venni mindazt, amiért korábban rengeteget dolgoztunk. Olvass még a témában Áttörések és új stratégiák: ez vár rád a munkában novemberben csillagjegyed szerint 5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból A gyereknevelésben néha az a legnehezebb, hogy felülírjuk, amit mi tanultunk Rémisztő történetek, amelyek még durvábbak attól, hogy tényleg megtörténtek – 5 hátborzongató eset nem csak Halloweenre

Egy elért cél néhány hét alatt a mindennapjaink részévé válik, egy sikeres projekt után már a következő feladat miatt aggódunk, a nehezen megszerzett biztonságot pedig hamar úgy kezeljük, mintha mindig is adott lett volna.

Közben elfelejtjük megünnepelni, hogy egyáltalán eljutottunk idáig.

Én például szeretem időnként végiggondolni, hol tartottam néhány évvel ezelőtt, és mi minden változott azóta. Nem azért, hogy elégedetten hátradőljek, hanem hogy ne csak a következő elérendő célomat lássam. A hála számomra nem a fejlődés ellentéte, hanem annak az elismerése, hogy már most is van miért büszkének lennem magamra. Lehet egyszerre örülni annak, amit elértünk, és közben többre vágyni.

A hála a szegénység romantizálása?

A közösségi médiában azonban van egy jelenség, ami ezzel kapcsolatban egyre inkább zavar. A hála és az elégedettség népszerűsítése időnként átcsúszik a szegénység romantizálásába. Ismerjük azokat a megható videókat, amelyekben valaki egy szerény vacsorát, egy apró lakást vagy egy nehéz körülmények között megélt családi pillanatot mutat be azzal az üzenettel, hogy lám, milyen kevés is elég a boldogsághoz. A kommentekben pedig záporoznak a szívecskék és a bölcs megállapítások arról, hogy akinek szerető családja van, annak nincs szüksége semmi másra.

Értem, miért hatásosak ezek a történetek. Jólesik arra gondolni, hogy a boldogság nem feltétlenül pénz kérdése, és valóban vannak olyan pillanatok, amelyeket semmilyen vagyon nem tud megvásárolni. Csakhogy van egy határ, ahol a megható üzenet már elkezdi elfedni a valóságot.

Attól, hogy valaki képes boldog lenni egy szűkös lakásban, még nem lesz kevésbé jogos igénye egy tágasabb otthonra. Attól, hogy egy család szeretetben neveli a gyerekeit szerény körülmények között, még nem kellene elfogadhatónak tekintenünk, hogy nem jut nekik megfelelő életszínvonal.

A szegénység nem esztétikai kategória, és nem is valamiféle erkölcsi próbatétel, amelynek sikeres teljesítése után az ember különleges bölcsességre tesz szert.

Ha minden nehézséget azzal próbálunk megszelídíteni, hogy legalább valamiért hálásak lehetünk, könnyen oda jutunk, hogy már nem is kérdőjelezzük meg, miért kell egyáltalán ilyen nehézségekkel együtt élni. A romantizálás pedig akarva-akaratlanul is hozzájárulhat ahhoz, hogy természetesnek tekintsük a társadalmi egyenlőtlenségeket.

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