Az őszi rutinod a személyiségedről is mesélhet. Mutatjuk, milyen rejtett jelentése lehet annak, ahogyan alkalmazkodsz az évszakváltáshoz.

Az ősz nemcsak az időjárást és a természetet változtatja meg, hanem a mindennapi szokásainkat is. Van, aki alig várja a bekuckózós estéket és az újratervezést, más nehezen engedi el a nyári szabadság érzését. Az, ahogyan az őszi hónapokhoz alkalmazkodsz, meglepően sokat elárulhat arról, hogyan kezeled a változásokat és az élet váratlan fordulatait.

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1. Mikor váltasz ruhatárat

Van, aki a hőmérséklet első komolyabb esése után azonnal előszedi a pulóvereket, rendet vág a szekrényben, és szinte megkönnyebbül, hogy végre nem kell találgatnia, mit vegyen fel. Van, aki hetekig halogatja, mintha a nyári ruhák még mindig valami ígéretet hordoznának. Ez a késlekedés ritkán a hidegtűrésről szól: inkább arról, hogy nehezen engeded el azt az állapotot, ami éppen múlóban van, legyen az egy évszak vagy egy élethelyzet.

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