Összeállítottuk a 12 jegy rangsorát aszerint, hogy kinek megy a legkönnyebben a tévedés beismerése, és ki az, akinek ez komoly kihívást jelent.
1. Halak
A Halak számára az emberi kapcsolatok és az érzelmi harmónia sokszor fontosabbak annál, hogy mindenáron neki legyen igaza. Ha egy barátjával félreértés alakul ki, gyakran ő az első, aki bocsánatot kér, és elismeri, ha hibázott. Empátiája és érzékenysége miatt könnyen bele tudja képzelni magát a másik helyzetébe, ezért nem okoz neki különösebb nehézséget az álláspontja felülvizsgálata. Néha még olyan hibáért is magára vállalja a felelősséget, amelyben valójában nem csak neki volt szerepe.
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