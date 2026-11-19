A horoszkóp szerint a csillagjegyünk abban is szerepet játszhat, hogyan viszonyulunk a saját hibáinkhoz, és mennyire vagyunk képesek önkritikát gyakorolni.

Összeállítottuk a 12 jegy rangsorát aszerint, hogy kinek megy a legkönnyebben a tévedés beismerése, és ki az, akinek ez komoly kihívást jelent.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Halak

A Halak számára az emberi kapcsolatok és az érzelmi harmónia sokszor fontosabbak annál, hogy mindenáron neki legyen igaza. Ha egy barátjával félreértés alakul ki, gyakran ő az első, aki bocsánatot kér, és elismeri, ha hibázott. Empátiája és érzékenysége miatt könnyen bele tudja képzelni magát a másik helyzetébe, ezért nem okoz neki különösebb nehézséget az álláspontja felülvizsgálata. Néha még olyan hibáért is magára vállalja a felelősséget, amelyben valójában nem csak neki volt szerepe.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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