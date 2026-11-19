Irodalom, nyelvtan, történelem és természettudomány – 13 kérdéses vegyes tudáskvíz, amivel kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Vannak napok, amikor az ember úgy érzi, bármilyen kvízben megállná a helyét – és vannak, amikor egyetlen évszámra sem emlékszik. Mai kvízünk pont ezt teszi próbára: egy jó adag irodalom és magyar nyelv mellett történelmi, földrajzi és természettudományos kérdésekkel is megdobtuk a listát.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem kell举 sem bölcsész diplomának, sem enciklopédikus memóriának lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a sztorikat, a szavak eredetét, és néha beugrik egy-egy régi tankönyvi tény. A kérdések között akad könnyebb bemelegítő és alaposabb fejtörő is, úgyhogy mindenki talál magának kihívást.

A végén nemcsak azt tudod meg, hány pontot értél el, hanem azt is, hogy melyik kategóriába tartozol: a lelkes amatőrtől a színfalak mögött is otthonosan mozgó tudásbajnokig. Készen állsz, hogy kiderüljön, hányadán állsz a tényekkel? Olvass még a témában Ez az 5 program akkor is boldoggá tesz, ha egyedül töltöm a napot Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat! „Nem tudtam meggyőzni, hogy a tyúknak nem négy lába van” – Tanárok a legviccesebb (és legostobább) dolgokról, amiket valaha hallottak Ugyanolyan jót tesz, ha hangoskönyvet hallgatunk, mint ha olvasunk? Ezt mondja róla a tudomány

Kattints, és nézd meg, hány választ tudsz helyesen bepipálni – aztán oszd meg az eredményed, hátha barátaid is felveszik veled a versenyt!

0% Melyik magyar drámaíró alkotása a „Bánk bán”? Katona József Vörösmarty Mihály Madách Imre Helyes! Helytelen! Katona József írta a drámát, amely a magyar irodalom egyik legfontosabb tragédiája, bár bemutatására csak évekkel a megírása után kerülhetett sor. Tovább >> Mi a neve annak a szóalkotási módnak, amikor két szót összekapcsolunk új jelentésű szót létrehozva (pl. „napernyő”)? Szóképzés Szóösszetétel Ragozás Helyes! Helytelen! A szóösszetétel a magyar nyelv egyik leggyakoribb és legproduktívabb szóalkotási módja. Tovább >> Hány kontinens van a hagyományos felosztás szerint a Földön? 9 5 7 Helyes! Helytelen! A hagyományos felosztás hét kontinenst különböztet meg: Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és Antarktisz. Tovább >> Melyik évben kezdődött a második világháború? 1939 1941 1937 Helyes! Helytelen! 1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország megtámadta Lengyelországot. Tovább >> Mi a vas vegyjele a periódusos rendszerben? Fr Fe V Helyes! Helytelen! A vas vegyjele a „Fe”, amely a latin „ferrum” szóból ered. Tovább >> Melyik híres festő vágta le saját fél fülét egy jól ismert incidens során? Paul Gauguin Vincent van Gogh Claude Monet Helyes! Helytelen! Vincent van Gogh 1888-ban, Arles-ban egy heves vita után sebesítette meg magát. Tovább >> Melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa? Kangcsendzönga K2 Mount Everest Helyes! Helytelen! A Mount Everest csúcsa közel 8849 méter magasan található a Himalájában. Tovább >> Melyik a világ legnagyobb sivataga, ha a jeges sivatagokat is beleszámítjuk? Góbi Antarktisz Szahara Helyes! Helytelen! Az Antarktisz hivatalosan sivatagnak számít, hiszen rendkívül kevés csapadék hullik rá évente. Tovább >> Melyik ország hagyományos fürdőkultúrájához köthető elsősorban a szauna? Finnország Norvégia Svédország Helyes! Helytelen! Finnországban a szauna szinte minden otthon része, és a kultúra évszázados hagyományra épül. Tovább >> Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat a világon? Gepárd Strucc Gazella Helyes! Helytelen! A gepárd rövid távon akár 100 km/óra feletti sebességre is képes felgyorsulni. Tovább >> Lepipálnád egy színházi súgót? Teszteld a tudásodat! Egyelőre inkább súgásra szorulsz Nem volt ma a te napod, de ez igazán nem probléma – a tudás olyan, mint egy jó könyv: bármikor újra elő lehet venni. Ma este nézz utána pár érdekességnek, holnap már egész másképp mehet a kvíz! Szépen helytálltál a színfalak mögött Jó arányban ismerted fel a helyes válaszokat – sem a klasszikusok, sem a hétköznapi tudomány nem áll távol tőled. Egy kis finomhangolással simán beférnél a súgófülkébe, ha szükség lenne rá. Te lehetnél a súgó! Lenyűgöző teljesítmény – a magyar irodalomtól a földrajzon át a természettudományig szinte mindenben otthonosan mozogsz. Ha legközelebb valakinek elakad a szövege egy kvízen, nyugodtan hozzád fordulhat. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármennyi pontot is gyűjtöttél, a tudás legszebb oldala, hogy sosem áll meg – legközelebb is várunk egy újabb fejtörővel!

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