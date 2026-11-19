Vannak napok, amikor az ember úgy érzi, bármilyen kvízben megállná a helyét – és vannak, amikor egyetlen évszámra sem emlékszik. Mai kvízünk pont ezt teszi próbára: egy jó adag irodalom és magyar nyelv mellett történelmi, földrajzi és természettudományos kérdésekkel is megdobtuk a listát.
Nem kell举 sem bölcsész diplomának, sem enciklopédikus memóriának lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a sztorikat, a szavak eredetét, és néha beugrik egy-egy régi tankönyvi tény. A kérdések között akad könnyebb bemelegítő és alaposabb fejtörő is, úgyhogy mindenki talál magának kihívást.
A végén nemcsak azt tudod meg, hány pontot értél el, hanem azt is, hogy melyik kategóriába tartozol: a lelkes amatőrtől a színfalak mögött is otthonosan mozgó tudásbajnokig. Készen állsz, hogy kiderüljön, hányadán állsz a tényekkel?
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Melyik magyar drámaíró alkotása a „Bánk bán”?
Katona József írta a drámát, amely a magyar irodalom egyik legfontosabb tragédiája, bár bemutatására csak évekkel a megírása után kerülhetett sor.
Mi a neve annak a szóalkotási módnak, amikor két szót összekapcsolunk új jelentésű szót létrehozva (pl. „napernyő”)?
A szóösszetétel a magyar nyelv egyik leggyakoribb és legproduktívabb szóalkotási módja.
Hány kontinens van a hagyományos felosztás szerint a Földön?
A hagyományos felosztás hét kontinenst különböztet meg: Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és Antarktisz.
Melyik évben kezdődött a második világháború?
1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország megtámadta Lengyelországot.
Mi a vas vegyjele a periódusos rendszerben?
A vas vegyjele a „Fe”, amely a latin „ferrum” szóból ered.
Melyik híres festő vágta le saját fél fülét egy jól ismert incidens során?
Vincent van Gogh 1888-ban, Arles-ban egy heves vita után sebesítette meg magát.
Melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa?
A Mount Everest csúcsa közel 8849 méter magasan található a Himalájában.
Melyik a világ legnagyobb sivataga, ha a jeges sivatagokat is beleszámítjuk?
Az Antarktisz hivatalosan sivatagnak számít, hiszen rendkívül kevés csapadék hullik rá évente.
Melyik ország hagyományos fürdőkultúrájához köthető elsősorban a szauna?
Finnországban a szauna szinte minden otthon része, és a kultúra évszázados hagyományra épül.
Melyik a leggyorsabb szárazföldi állat a világon?
A gepárd rövid távon akár 100 km/óra feletti sebességre is képes felgyorsulni.
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