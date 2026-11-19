A karácsonyi vakáció 2026. december 19-én, szombaton kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig december 18., péntek lesz. Mutatjuk, meddig tart a szünet, mikor kell újra iskolába menni, és milyen fontos tanévi dátumokra érdemes még figyelni.
Mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet 2026-ban?
A 2026/2027-es tanév rendje szerint a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart az iskolákban. A vakáció így magában foglalja a karácsonyi és a szilveszteri ünnepeket, a diákok pedig több mint két hetet tölthetnek pihenéssel a családjukkal.
Az időpontokat az 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelet rögzíti, amely a 2026/2027-es tanév rendjéről rendelkezik.
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