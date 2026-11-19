Már most érdemes beírni a naptárba a téli szünet időpontjait, hiszen a 2026/2027-es tanévben is több mint két hét pihenő vár a diákokra.

A karácsonyi vakáció 2026. december 19-én, szombaton kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig december 18., péntek lesz. Mutatjuk, meddig tart a szünet, mikor kell újra iskolába menni, és milyen fontos tanévi dátumokra érdemes még figyelni.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet 2026-ban?

A 2026/2027-es tanév rendje szerint a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart az iskolákban. A vakáció így magában foglalja a karácsonyi és a szilveszteri ünnepeket, a diákok pedig több mint két hetet tölthetnek pihenéssel a családjukkal.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18., péntek, vagyis ezt követően már nem kell iskolába menniük a gyerekeknek. A vakáció után 2027. január 4-én, hétfőn kezdődik újra a tanítás, ezen a napon térnek vissza a diákok az iskolapadba.

Az időpontokat az 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelet rögzíti, amely a 2026/2027-es tanév rendjéről rendelkezik. Olvass még a témában Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok? Soha többé nem eszel sima krémlevest, ha kipróbálod ezeket a meglepő fűszerpárosításokat Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára? Nem készülök előre mindenre és nem pipálgatom a karácsonyi listát – mégsem félek az ünnepi káosztól

🎒

Kisokos Iskolai szünetek őszi, téli, tavaszi szünet

→

A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.