Vannak, akik nem kertelnek, és akkor is őszinték, ha ezzel megbántanak másokat. Négy csillagjegy különösen szókimondó.

Vannak emberek, akik inkább hallgatnak, csak ne kelljen kellemetlen helyzetbe kerülniük, mások viszont akkor sem rejtik véka alá a véleményüket, ha azzal megbántanak valakit. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen híres arról, hogy nem szépíti a valóságot, és akkor is kimondja az igazat, ha az fájdalmas. Számukra az őszinteség sokszor fontosabb a pillanatnyi békességnél.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – Nem csomagolja szép szavakba a véleményét

A Kos nem az a típus, aki hosszasan mérlegeli, hogyan fogalmazzon meg egy kellemetlen igazságot. Ha valami zavarja, vagy úgy érzi, valaki rossz irányba tart, azonnal kimondja, amit gondol, még akkor is, ha ezzel konfliktust vállal. Egyenes természetéből adódóan sokszor meglepően nyers lehet, és nem mindig veszi észre, mennyire bántóak a szavai. Ugyanakkor ritkán beszél a másik háta mögött: inkább a szemébe mondja azt is, amit mások csak magukban gondolnak.

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