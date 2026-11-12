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Őszi fáradtság vagy vitaminhiány? 4 korai jel, amivel a tested figyelmeztet
Pexels

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Őszi fáradtság vagy vitaminhiány? 4 korai jel, amivel a tested figyelmeztet

Farkas Izabella
Írta 2026.11.12.
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A tartós fáradtság, a koncentrációzavar vagy a hajhullás mögött sokszor nem az évszakváltás áll, hanem egyszerű vitaminhiány.

A két állapot tünetei meglepően hasonlítanak egymásra, ezért könnyű összekeverni őket. Az alábbi négy jel segíthet eldönteni, mikor elég egy kiadós alvás és egy séta a friss levegőn, és mikor érdemes alaposabban körbejárni, mit hiányol a tested.

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1. A fáradtság nem múlik pihenéssel

A szezonális fáradtság jellemzően reggelre oldódik, ha az ember időben lefekszik és kialussza magát. A vitaminhiányra utaló kimerültség viszont ennél makacsabb: hiába alszunk nyolc órát, a nap közepén mégis úgy érezzük, mintha ólomsúlyok lennének a végtagjainkon. A B12-vitamin és a vas hiánya különösen gyakran jár ezzel a fajta, szinte állandósuló fáradtsággal, mert mindkettő közvetlenül befolyásolja, mennyi oxigén jut el a sejtekhez.

Nő fáradtan dolgozik a laptopján
Unsplash

Ha azt veszed észre, hogy már a lépcsőzés vagy egy rövidebb séta is szokatlanul megterhelő, érdemes nem egyből az időjárásra fogni a dolgot.

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