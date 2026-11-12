Őszi fáradtság vagy vitaminhiány? 4 korai jel, amivel a tested figyelmeztet

A két állapot tünetei meglepően hasonlítanak egymásra, ezért könnyű összekeverni őket. Az alábbi négy jel segíthet eldönteni, mikor elég egy kiadós alvás és egy séta a friss levegőn, és mikor érdemes alaposabban körbejárni, mit hiányol a tested.
1. A fáradtság nem múlik pihenéssel
A szezonális fáradtság jellemzően reggelre oldódik, ha az ember időben lefekszik és kialussza magát. A vitaminhiányra utaló kimerültség viszont ennél makacsabb: hiába alszunk nyolc órát, a nap közepén mégis úgy érezzük, mintha ólomsúlyok lennének a végtagjainkon. A B12-vitamin és a vas hiánya különösen gyakran jár ezzel a fajta, szinte állandósuló fáradtsággal, mert mindkettő közvetlenül befolyásolja, mennyi oxigén jut el a sejtekhez.
Ha azt veszed észre, hogy már a lépcsőzés vagy egy rövidebb séta is szokatlanul megterhelő, érdemes nem egyből az időjárásra fogni a dolgot.
Olvass még a témában
Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között
A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?
Ezt hozza 2026. október 24. a numerológia szerint: anyagi és lelki egyensúly
Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod?
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.