Őszi fáradtság vagy vitaminhiány? 4 korai jel, amivel a tested figyelmeztet

A tartós fáradtság, a koncentrációzavar vagy a hajhullás mögött sokszor nem az évszakváltás áll, hanem egyszerű vitaminhiány.

A két állapot tünetei meglepően hasonlítanak egymásra, ezért könnyű összekeverni őket. Az alábbi négy jel segíthet eldönteni, mikor elég egy kiadós alvás és egy séta a friss levegőn, és mikor érdemes alaposabban körbejárni, mit hiányol a tested.

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1. A fáradtság nem múlik pihenéssel

A szezonális fáradtság jellemzően reggelre oldódik, ha az ember időben lefekszik és kialussza magát. A vitaminhiányra utaló kimerültség viszont ennél makacsabb: hiába alszunk nyolc órát, a nap közepén mégis úgy érezzük, mintha ólomsúlyok lennének a végtagjainkon. A B12-vitamin és a vas hiánya különösen gyakran jár ezzel a fajta, szinte állandósuló fáradtsággal, mert mindkettő közvetlenül befolyásolja, mennyi oxigén jut el a sejtekhez.

Ha azt veszed észre, hogy már a lépcsőzés vagy egy rövidebb séta is szokatlanul megterhelő, érdemes nem egyből az időjárásra fogni a dolgot. Olvass még a témában Te hány szünetet iktatsz be a munkanapodba? így teremts egyensúlyt munka és magánélet között A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk? Ezt hozza 2026. október 24. a numerológia szerint: anyagi és lelki egyensúly Kinek a hibája, ha a mesterséges intelligencia jobban megért, mint a párod?

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