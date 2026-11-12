Nem készülök előre mindenre és nem pipálgatom a karácsonyi listát – mégsem félek az ünnepi káosztól

Amikor a pihenés is csak egy újabb feladatnak érződik a listánkon, nehéz észrevenni, hogy az ünnep nem a tökéletes külsőségekről szól. Éppen ezért idén megfogadtam, hogy a görcsös tervezgetés helyett ismét a belső békét választom.

Sokáig úgy éltem, hogy ha volt egy szabad órám, akkor inkább csináltam valamit, aminek majd a jövőben egyszer (talán) hasznát veszem. Ez részben a gyerekkori mintáimmal, részben a felnőttkori gondolkodásmódommal, részben pedig a munkakörülményeimmel függ össze, hiszen szabadúszóként gyakorlatilag mindig van lehetőségem előre dolgozni. Mindig találhatok valamit, amivel megkönnyíthetem a következő hetemet, hónapomat, vagy akár egy későbbi, sűrűbb időszakomat.

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Sok időbe telt megtanulnom, hogy a tudatos lazításnak is helye van az életemben, és nem kell minden szabad percet arra fordítanom, hogy felkészüljek valamire, ami majd egyszer lesz.

Ez a szemléletváltás az ünnepi készülődésemben is megmutatkozik: a görcsös megfelelés helyett végre már őszintén elmondhatom, hogy ebben az időszakban tényleg a belső békét keresem. Régen például alig 1-2 hétig volt őszi dekoráció az otthonunkban. Egyrészt annyira szerettem elhúzni a vakációt, amennyire csak lehetett, másrészt sokszor úgy éreztem, hogy amint véget ér a nyár, már fordulhatunk is rá a karácsonyra. Kis túlzással a kagylókat karácsonyfákra cseréltem, és már kezdődhetett is az ünnepi tervezgetés. Olvass még a témában 3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám Ezt hozza 2026. október 28. a numerológia szerint: önkifejezés és egyediség Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk? Válassz egy meleg italt, megmondjuk, milyen az ideális társad!

Az ünnepek jól mutatják, mennyire tudsz a jelenben lenni

Számomra is hihetetlen, de már jó 15 éve vezetek saját háztartást, és az évek során megtanultam együtt haladni azzal, amiben éppen vagyok, és egyre kevésbé siettetem az időt. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy az évszakok változása, eltolódása általánosan jellemző lett, de nálam ennél személyesebb okok is közrejátszanak.

Az elmúlt években valahogy rendre lelkileg is megterhelő időszaknak bizonyult az október. Amikor meglátom a naptárban, hogy közelít, egyszerűen nincs bennem semmilyen késztetés arra, hogy az ünnepi készülődésre gondoljak, nemhogy neki is álljak. Tavaly ráadásul nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is nagyon nehéz időszakot éltem át ezekben a hetekben, úgyhogy ha kedvem lett is volna, akkor sem tudtam volna úgy készülni a karácsonyra, ahogyan korábban megszoktam.

Az ünnepek azonban úgy is megérkeztek, hogy én az ágyat nyomtam, és talán éppen ezért egészen más minőségben teltek. Gyakorlatilag semmit nem adtam a külsőségekre, nem próbáltam megteremteni azt a karácsonyt, amit korábban elképzeltem magunknak. Mégis szép volt, és sok szempontból felszabadító is megtapasztalni, hogy attól, mert nem készültem heteken át, nem lett kevésbé ünnepi az egész. Ezt a hozzáállást idén is szeretném továbbvinni, vagy inkább újra életre hívni.

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