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„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam
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„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

Váradi Petra
Írta 2026.11.11.
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Anyám tizenöt éve minden telefonhívást azzal kezdett, hogy tudja, úgysem érek rá. Egy nap azonban közbeszóltam, és valami egészen apró, mégis fontos dolog megváltozott közöttünk.

Egy mondat, amit minden alkalommal hallok

A telefonom pontosan fél hétkor csörög, szinte percre pontosan, mert anyám ilyenkor ér haza a boltból, és ilyenkor ül le a konyhaasztalhoz a macskával meg egy pohár vízzel. Felveszem, és mielőtt bármit mondanék, már hallom is: „Szia, tudom, hogy úgyse érsz rá, csak gyorsan mondom.” Ez a mondat tizenöt éve ugyanígy hangzik, szóról szóra, mintha egy szkriptet olvasna fel saját magának, mielőtt egyáltalán belekezdene a tényleges mondanivalójába.

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Eleinte nem tűnt fel, mennyire zavar. Csak annyit éreztem, hogy minden beszélgetésünk egy bocsánatkéréssel indul, amit én sosem kértem tőle. Mintha eleve azzal a feltételezéssel ülne le beszélgetni velem, hogy terhére van a létezése, hogy a hívása egy kötelező rossz, amit nekem el kell viselnem. Közben dolgozó anyaként ugyanúgy tudom, milyen az, amikor valakinek tényleg nincs ideje, és ő soha nem úgy hívott, mint aki nem ér rá. Mindig volt ideje meghallgatni, ha valami gond volt, csak közben folyton azt hajtogatta, hogy ő most zavar engem.

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