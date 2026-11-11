„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

Egy mondat, amit minden alkalommal hallok
A telefonom pontosan fél hétkor csörög, szinte percre pontosan, mert anyám ilyenkor ér haza a boltból, és ilyenkor ül le a konyhaasztalhoz a macskával meg egy pohár vízzel. Felveszem, és mielőtt bármit mondanék, már hallom is: „Szia, tudom, hogy úgyse érsz rá, csak gyorsan mondom.” Ez a mondat tizenöt éve ugyanígy hangzik, szóról szóra, mintha egy szkriptet olvasna fel saját magának, mielőtt egyáltalán belekezdene a tényleges mondanivalójába.
Eleinte nem tűnt fel, mennyire zavar. Csak annyit éreztem, hogy minden beszélgetésünk egy bocsánatkéréssel indul, amit én sosem kértem tőle. Mintha eleve azzal a feltételezéssel ülne le beszélgetni velem, hogy terhére van a létezése, hogy a hívása egy kötelező rossz, amit nekem el kell viselnem. Közben dolgozó anyaként ugyanúgy tudom, milyen az, amikor valakinek tényleg nincs ideje, és ő soha nem úgy hívott, mint aki nem ér rá. Mindig volt ideje meghallgatni, ha valami gond volt, csak közben folyton azt hajtogatta, hogy ő most zavar engem.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.