NEAT-faktor: A nem edzés jellegű mozgás, amivel több száz kalóriát égethetsz el egy nap

A fogalmat James A. Levine amerikai endokrinológus tette ismertté a 2000-es évek elején, miután a Mayo Clinic kutatójaként azt vizsgálta, miért híznak egyesek könnyebben, mint mások, pontosan ugyanannyi elfogyasztott kalória mellett. Az eredmény meglepő volt: a különbség nem elsősorban az edzésben, hanem a hétköznapi, apró mozgásokban rejlett, vagyis abban, hogy valaki mennyit fészkelődik, áll fel, sétál és gesztikulál a nap folyamán.
Mi pontosan a NEAT, és miért számít többet, mint gondolnánk
A szervezetünk energiafelhasználása négy fő részből áll: az alapanyagcseréből, az étel megemésztéséhez szükséges energiából, a szándékos testmozgásból, vagyis az edzésből, és a NEAT-ből. Ez utóbbiba tartozik minden, ami nem számít tudatos sportolásnak: a házimunka, a lépcsőzés, az álldogálás a buszmegállóban, de még a beszéd közbeni kézmozdulatok is.
Levine kutatásai szerint a NEAT az össz-energiafelhasználás akár 15-50 százalékát is kiteheti, a napi tevékenységtől függően. Egy fizikai munkát végző ember szervezete jóval többet éget el ezen a csatornán, mint egy íróasztalhoz kötött irodistáé, még akkor is, ha az irodista heti háromszor beiktat egy edzést.
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