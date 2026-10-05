NEAT-faktor: A nem edzés jellegű mozgás, amivel több száz kalóriát égethetsz el egy nap

Egy átlagos irodai dolgozó szervezete naponta nagyjából 200-500 kalóriát éget el anélkül, hogy egyetlen percet is edzőteremben töltene, ez a napi energiafelhasználás körülbelül 15 százaléka. Fizikai munkát végzőknél ez a szám akár napi 1000-2000 kalóriára is rúghat, vagyis az irodai és a fizikai munkát végző emberek között akár ezer kalóriás különbség is lehet ugyanazon a csatornán. A titok nem egy újabb diétás trend vagy csodakészülék, hanem egy régóta ismert élettani jelenség, amit a kutatók NEAT-nek, vagyis nem testmozgás jellegű hőtermelésnek (Non-Exercise Activity Thermogenesis) neveznek.

A fogalmat James A. Levine amerikai endokrinológus tette ismertté a 2000-es évek elején, miután a Mayo Clinic kutatójaként azt vizsgálta, miért híznak egyesek könnyebben, mint mások, pontosan ugyanannyi elfogyasztott kalória mellett. Az eredmény meglepő volt: a különbség nem elsősorban az edzésben, hanem a hétköznapi, apró mozgásokban rejlett, vagyis abban, hogy valaki mennyit fészkelődik, áll fel, sétál és gesztikulál a nap folyamán.

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Mi pontosan a NEAT, és miért számít többet, mint gondolnánk

A szervezetünk energiafelhasználása négy fő részből áll: az alapanyagcseréből, az étel megemésztéséhez szükséges energiából, a szándékos testmozgásból, vagyis az edzésből, és a NEAT-ből. Ez utóbbiba tartozik minden, ami nem számít tudatos sportolásnak: a házimunka, a lépcsőzés, az álldogálás a buszmegállóban, de még a beszéd közbeni kézmozdulatok is.

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Levine kutatásai szerint a NEAT az össz-energiafelhasználás akár 15-50 százalékát is kiteheti, a napi tevékenységtől függően. Egy fizikai munkát végző ember szervezete jóval többet éget el ezen a csatornán, mint egy íróasztalhoz kötött irodistáé, még akkor is, ha az irodista heti háromszor beiktat egy edzést. Olvass még a témában Ez az éttermi incidens megtanított, hogy néha vita helyett sokkal okosabb a visszalépés Wellness, selfcare, énidő: tényleg pihentetnek, vagy nőként még ezt is produktívan kell csináljuk? 6 teljesen átlagos mondat, ami mélyen megérinti azt, aki magányosan nőtt fel – szakértők szerint Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint

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