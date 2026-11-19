Egy beszélgetés, egy döntés vagy egy váratlan felismerés mindent megváltoztathat. Öt csillagjegy számára különösen jelentős lehet a novemberi telihold.

Ikrek

Az Ikrek számára a következő telihold szinte reflektorfénybe helyezi a saját gondolataikat és döntéseiket. Olyan információk vagy beszélgetések kerülhetnek előtérbe, amelyek segítenek végre összeállítani egy régóta kuszának tűnő történetet. Rájöhetnek, hogy nem kell mindenki elvárásainak megfelelniük, és ideje a saját elképzeléseik szerint alakítaniuk a jövőjüket. Egy fontos felismerés akár egy kapcsolatukban vagy munkahelyi helyzetükben is változást indíthat el.

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Nyilas

A Nyilasok most egy közeli kapcsolatukról vagy egy fontos emberi kötelékükről láthatnak tisztábban. Lehet, hogy eddig olyan dolgok felett hunytak szemet, amelyek valójában régóta zavarták őket, most azonban már nem szeretnének tovább kompromisszumokat kötni. Felism erhetik, hogy egy kapcsolat csak akkor működhet jól, ha mindkét fél ugyanannyit tesz bele. Ez nem feltétlenül jelent szakítást vagy konfliktust, sokkal inkább egy őszintébb, tisztább helyzet kialakulását.

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