Ehhez egyáltalán nincs szükség méregdrága dekorációkra vagy túlzásba vitt díszítésre: néhány örökzöld ág, egy piros masni, pár kedves figura vagy akár egy régi használati tárgy is remek alap lehet.
Különösen szeretem azokat a megoldásokat, amelyekben van egy kis humor vagy kreativitás, és nem a megszokott karácsonyi dekorációkat hozzák vissza. Ha idén te is feldobnád a bejáratot, mutatok kilenc ötletet, amelyek között egyszerűen elkészíthető, természetes és kifejezetten látványos megoldásokat is találsz.
Kopogtató pomponokból
Egy hagyományos ajtókoszorú helyett készíts puha, piros-fehér pomponokból álló kopogtatót! A különböző méretű pomponok játékos, kissé bohókás hatást keltenek, a fekete bársonyöv pedig aranycsatos részletével elegánsabbá teszi az összképet.
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Kifejezetten tetszik benne, hogy egyszerre idézi meg a Mikulás klasszikus színeit és egy különleges, modern ajtódísz hangulatát. Ha szeretsz kézműveskedni, akár otthon is elkészítheted.
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