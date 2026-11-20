December 6-án nemcsak a csizmákba érdemes egy kis ünnepi hangulatot csempészni, hanem a bejáratot is feldíszítheted, hogy már hazaérkezéskor érezd a Mikulás-nap varázsát.

Ehhez egyáltalán nincs szükség méregdrága dekorációkra vagy túlzásba vitt díszítésre: néhány örökzöld ág, egy piros masni, pár kedves figura vagy akár egy régi használati tárgy is remek alap lehet.

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Különösen szeretem azokat a megoldásokat, amelyekben van egy kis humor vagy kreativitás, és nem a megszokott karácsonyi dekorációkat hozzák vissza. Ha idén te is feldobnád a bejáratot, mutatok kilenc ötletet, amelyek között egyszerűen elkészíthető, természetes és kifejezetten látványos megoldásokat is találsz.

Kopogtató pomponokból

Egy hagyományos ajtókoszorú helyett készíts puha, piros-fehér pomponokból álló kopogtatót! A különböző méretű pomponok játékos, kissé bohókás hatást keltenek, a fekete bársonyöv pedig aranycsatos részletével elegánsabbá teszi az összképet. Olvass még a témában Soha ne kerüljön kávézacc a mosogatóba – és a következő maradékok sem 8 házimunka, amivel ne várj tovább, mert később sokkal nagyobb baj lehet belőle Így alakítottam át az otthonomat tavaszi oázissá – nekem ezek a tippek váltak be igazán 6+1 váratlan enteriőr-részlet, amivel azonnal átállíthatod a nappalid őszre

Kifejezetten tetszik benne, hogy egyszerre idézi meg a Mikulás klasszikus színeit és egy különleges, modern ajtódísz hangulatát. Ha szeretsz kézműveskedni, akár otthon is elkészítheted.

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