Vannak, akik természetesnek veszik mások segítségét, és ritkán mondanak köszönetet. Az asztrológia szerint ez a három csillagjegy különösen hajlamos lehet erre.

Nem mindenki tudja ugyanúgy értékelni azt a sok figyelmet, törődést és segítséget, amit másoktól kap. Vannak, akik természetesnek veszik a környezetük kedvességét, ritkán mondanak köszönetet, és sokszor csak akkor jelentkeznek, ha szükségük van valamire. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet a hálátlanságra, még akkor is, ha nem feltétlenül szándékosan viselkednek így.

Az ősz utolsó napjai négy csillagjegynek nyitnak kaput A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bak

A Bak számára sokszor a saját céljai, feladatai és kötelezettségei élveznek elsőbbséget, ezért könnyen megfeledkezhet arról, hogy mások mennyi mindent tesznek érte. Hajlamos úgy tekinteni a környezetétől kapott segítségre, mintha az magától értetődő lenne, és nem mindig érzi szükségét annak, hogy ezt szavakkal is megköszönje. Nem feltétlenül rosszindulatú, egyszerűen nehezen fejezi ki az elismerését, így azok, akik sokat tesznek érte, időnként úgy érezhetik, hogy semmit sem kapnak vissza. Ráadásul ha egyszer megszokja, hogy valaki mindig rendelkezésére áll, könnyen elfelejtheti, hogy a másiknak is vannak határai.

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