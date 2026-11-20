Az interneten különösen népszerű ez a műfaj: elég megosztani egy személyes dilemmát, és máris százával érkeznek a szakértők, akik pontosan tudják, mit kellett volna tennünk.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Van egy mondat, amitől mostanában egyre gyakrabban rándul össze a gyomrom. Úgy kezdődik, hogy: „Én a helyedben…” Általában egy teljesen magabiztos életvezetési tanács követi valakitől, aki az adott helyzetből talán három mondatot ismer, a következményekkel viszont egészen biztosan nem neki kell majd együtt élnie.

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A közösségi média egyik legérdekesebb mellékhatása, hogy lassan mindenki mindenhez ért. Nemcsak véleményünk van mások életéről, hanem kész megoldásaink is. Megmondjuk, mikor kell elválni, mikor kell felmondani, hogyan kell gyereket nevelni, milyen kapcsolatot érdemes fenntartani a szüleinkkel, és mit kellett volna másképp csinálnia annak, aki éppen nehéz helyzetbe került. A kommentmezőkben gyakran úgy osztogatjuk a tanácsokat, mintha egyetlen helyes válasz létezne minden élethelyzetre.

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