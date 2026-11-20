Megérkezett a péntek, és vele egy kiegyensúlyozott nap, amikor jobban figyelünk egymásra és magunkra. Nézd meg, mire számíthatsz 2026. november 20-án a csillagjegyed szerint!

November 20-án a váratlan fordulatok és a változások kerülhetnek előtérbe, így érdemes rugalmasan kezelni a nap során felmerülő helyzeteket. A Nap és az Uránusz szembenállása feszültséget, meglepő felismeréseket és hirtelen eseményeket hozhat, miközben a Szaturnusz és az Uránusz kapcsolata segíthet abban, hogy a régi kereteket új megoldásokkal váltsuk fel. A Hold hajnalban a Kos jegyébe lép, ami lendületesebb, kezdeményezőbb energiákat hozhat. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok a csillagjegyed számára!

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

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Kos napi horoszkóp

Ma reggel energikusan ébredsz, és szeretnél minél többet elintézni még a hétvége előtt. Ez jó hozzáállás, de figyelj oda, hogy ne akarj egyszerre mindent megcsinálni. A munkahelyeden egy régóta halogatott feladat végre a helyére kerül, és ettől megkönnyebbülsz. Egy kolléga segítséget kér tőled, és bár először tehernek érzed, végül jó érzés lesz, hogy számíthattak rád.

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