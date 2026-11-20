November 20-án a váratlan fordulatok és a változások kerülhetnek előtérbe, így érdemes rugalmasan kezelni a nap során felmerülő helyzeteket. A Nap és az Uránusz szembenállása feszültséget, meglepő felismeréseket és hirtelen eseményeket hozhat, miközben a Szaturnusz és az Uránusz kapcsolata segíthet abban, hogy a régi kereteket új megoldásokkal váltsuk fel. A Hold hajnalban a Kos jegyébe lép, ami lendületesebb, kezdeményezőbb energiákat hozhat. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok a csillagjegyed számára!
Kos napi horoszkóp
Ma reggel energikusan ébredsz, és szeretnél minél többet elintézni még a hétvége előtt. Ez jó hozzáállás, de figyelj oda, hogy ne akarj egyszerre mindent megcsinálni. A munkahelyeden egy régóta halogatott feladat végre a helyére kerül, és ettől megkönnyebbülsz. Egy kolléga segítséget kér tőled, és bár először tehernek érzed, végül jó érzés lesz, hogy számíthattak rád.
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