Ne dobd ki a beszürkült törölközőt – ettől ismét hófehér lesz

A beszürkült fehér törölközőt nem kell azonnal kidobni: mutatjuk, milyen egyszerű házi módszerekkel hozhatod vissza a friss, tiszta fehér színét.
A fehér törölközők idővel szinte észrevétlenül beszürkülnek. A gyakori mosás, a mosószer maradványai, a kemény víz, a bőrről lekerülő faggyú és az öblítő együtt okozhatják azt a szürkés réteget, amitől a textil veszít a friss, tiszta hatásából. A jó hír, hogy nem kell kidobni a beszürkült törölközőket, és drága fehérítőkre sincs feltétlenül szükség: néhány egyszerű háztartási alapanyaggal újra frissebbé és világosabbá tehetők.
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Miért szürkül el a fehér törölköző?
A törölközők rostjai vízszívóak, ezért minden mosásnál magukba szívhatják a mosószer maradványait, a vízkövet és a bőrről lekerülő faggyút is. A túl alacsony hőfokon történő mosás és a túladagolt öblítő tovább ronthat a helyzeten, mert az öblítő filmréteget hagyhat a szálakon, ami idővel szürkés, tompa megjelenést okozhat.