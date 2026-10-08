október 8. Koppány napja Ma: 22°C Holnap: 19°C 🌧️
október 8. Koppány napja Ma: 22°C Holnap: 19°C 🌧️
Ne dobd ki a beszürkült törölközőt – ettől ismét hófehér lesz
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Ne dobd ki a beszürkült törölközőt...

Ne dobd ki a beszürkült törölközőt – ettől ismét hófehér lesz

Váradi Petra
Írta 2026.10.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A beszürkült fehér törölközőt nem kell azonnal kidobni: mutatjuk, milyen egyszerű házi módszerekkel hozhatod vissza a friss, tiszta fehér színét.

A fehér törölközők idővel szinte észrevétlenül beszürkülnek. A gyakori mosás, a mosószer maradványai, a kemény víz, a bőrről lekerülő faggyú és az öblítő együtt okozhatják azt a szürkés réteget, amitől a textil veszít a friss, tiszta hatásából. A jó hír, hogy nem kell kidobni a beszürkült törölközőket, és drága fehérítőkre sincs feltétlenül szükség: néhány egyszerű háztartási alapanyaggal újra frissebbé és világosabbá tehetők.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén

Miért szürkül el a fehér törölköző?

A törölközők rostjai vízszívóak, ezért minden mosásnál magukba szívhatják a mosószer maradványait, a vízkövet és a bőrről lekerülő faggyút is. A túl alacsony hőfokon történő mosás és a túladagolt öblítő tovább ronthat a helyzeten, mert az öblítő filmréteget hagyhat a szálakon, ami idővel szürkés, tompa megjelenést okozhat.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

4 csillagjegy, akiknek október tartogat egy nagy felismerést

Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

Rá akartam szólni a tinédzserekre a buszon, de nem mertem – ahogy senki más sem

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

A nagymamám titkos hozzávalója: ettől lett sokkal finomabb a pörköltje

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

Ez a 3 csillagjegy lassan esik szerelembe, de akkor egy életre szól

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.