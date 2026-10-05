8 mondat, amit a mentálisan erős emberek ritkán mondanak ki

Nem az számít, hogy sosem esnek kétségbe, hanem az, hogy bizonyos mondatokat egyszerűen nem engednek ki a szájukon.

A mentális erő nem azt jelenti, hogy valakit soha nem viselnek meg a nehézségek, hanem azt, hogy tudja, hogyan reagáljon rájuk. Vannak mondatok, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnnek, mégis könnyen kiszolgáltatottá tesznek mások véleményének vagy a körülményeknek. A mentálisan erős emberek éppen ezért bizonyos gondolatokat inkább átkereteznek, mintsem újra és újra kimondanak.

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1. „Nincs más választásom.”

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Ez a mondat kényelmes, mert felmenti a döntés felelőssége alól azt, aki kimondja. A mentálisan erős emberek ritkán élnek vele, mert tudják: szinte mindig van alternatíva, csak lehet, hogy egyik sem kellemes. Inkább azt mondják ki maguknak, hogy melyik rossz opciót választják tudatosan, és miért.

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