Novemberben még nem kell kapkodnod az ünnepek miatt, de már érzed, hogy közelednek – ez a legtökéletesebb alkalom a nagytakarításra. Takarítási és rendszerezési szakemberek árulják el, mitől érdemes most megszabadulni.

Rendet rakni azért is nehéz, mert közben döntened kell: mit tartasz meg, mit dobsz ki, mit adsz tovább? Ez sokszor annyira fárasztó, hogy inkább elhalasztod egy másik napra. Ilyenkor az segít, ha nem a nehéz döntésekkel kezded, hanem azokkal a dolgokkal, amikről már most egyértelmű, hogy mehetnek.

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Novemberben ez különösen jól működik, mert még nem kell kapkodnod az ünnepek miatt, de már érzed, hogy közelednek. Most takarítási és rendszerezési szakemberek mondják el, mit szoktak ilyenkor leginkább kidobni vagy továbbadni.

A felesleges tálalóedények

Mielőtt belekezdesz a hálaadási vagy a karácsonyi menü tervezésébe, nézd át, milyen tálak, tálcák és edénykészletek vannak nálad, amikhez évek óta nem nyúltál. Közben figyelj arra is, hogy van-e olyan edény a szekrényedben, ami valójában valaki másé. Olvass még a témában A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban A Skorpió-szezon inspirációi: mély tónusok, titokzatos hangulat és kuckós dekorációk a sejtelmes otthonért „Egy szatyor NDK-s pornó, és mellette egy szőke paróka” – Bizarr dolgok, amiket előző lakók hagytak a lakástulajdonosokra A vécékefe állapota, amit titokban minden vendég megnéz a lakásodban

Egy takarítási szakember szerint ilyenkor érdemes minden edényhez megkeresni a fedelét, kimosni, és még az ünnepek előtt visszaadni vagy továbbadni.

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