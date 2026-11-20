Amikor végre leesik, hogy fizikailag lehetetlen mindenkinek megfelelni, néhány dolog magától megszűnik az ember viselkedésében.

A megfelelési kényszer ritkán egyetlen nagy esemény miatt alakul ki, inkább apró, ismétlődő tapasztalatokból épül fel: egy kritikus szülői megjegyzésből, egy kiközösítős gyerekkori élményből, vagy egyszerűen abból, hogy valaki korán megtanulja, a békesség fenntartása könnyebb, mint a konfliktus vállalása. A probléma akkor kezdődik, amikor ez a mechanizmus felnőttkorban is tovább működik, és már nem véd meg semmitől, csak kimerít.

Véletlen találkozások, amik mindent megváltoztattak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Nem kérsz sűrűn bocsánatot

Van, aki reflexből mondja ki, hogy „bocsánat”, amikor helyet foglal a buszon, amikor kérdez valamit, vagy amikor egyszerűen csak véleményt mond. Ez a fajta automatikus bocsánatkérés nem udvariasság, hanem annak a jele, hogy valaki eleve bűnösnek érzi magát a puszta jelenlétéért. Amint csökken a kényszer, hogy mindenki jóindulatát kiérdemeld, ez a szófordulat is ritkábban hagyja el a szádat.

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