A fotókon néha egészen máshogy mutat egy-egy összeállítás, mint ahogyan a tükörben látjuk. Bizonyos ruhadarabok, szabások és arányok ugyanis optikailag szélesíthetik az alakot, még akkor is, ha egyébként jól állnak. Mutatunk három gyakori divatbakit, amire érdemes odafigyelni, ha előnyösebb sziluettet szeretnél a képeken.
1. A bokáig vagy vádliig érő nadrág és szoknya
A legtöbb embernél az a nadrág vagy szoknya, amelyik pont a vádli közepén vagy a boka felett néhány centivel végződik, vizuálisan kettévágja a lábat. Ez a törésvonal az, ami miatt a láb rövidebbnek, a test pedig tömbszerűbbnek hat, még akkor is, ha a ruhadarab egyébként jól áll rajtunk.
A megoldás egyszerű: vagy bokán felül, a legvékonyabb pontnál záruljon a szár, vagy érjen egészen a cipő sarkáig, hogy folytonos vonalat adjon.
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