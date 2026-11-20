Nem érted, miért mutatnak előnytelenül a fotók? Ez a három gyakori öltözködési hiba optikailag szélesítheti az alakodat.

A fotókon néha egészen máshogy mutat egy-egy összeállítás, mint ahogyan a tükörben látjuk. Bizonyos ruhadarabok, szabások és arányok ugyanis optikailag szélesíthetik az alakot, még akkor is, ha egyébként jól állnak. Mutatunk három gyakori divatbakit, amire érdemes odafigyelni, ha előnyösebb sziluettet szeretnél a képeken.

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1. A bokáig vagy vádliig érő nadrág és szoknya

A legtöbb embernél az a nadrág vagy szoknya, amelyik pont a vádli közepén vagy a boka felett néhány centivel végződik, vizuálisan kettévágja a lábat. Ez a törésvonal az, ami miatt a láb rövidebbnek, a test pedig tömbszerűbbnek hat, még akkor is, ha a ruhadarab egyébként jól áll rajtunk.

A megoldás egyszerű: vagy bokán felül, a legvékonyabb pontnál záruljon a szár, vagy érjen egészen a cipő sarkáig, hogy folytonos vonalat adjon. Olvass még a témában „Kend be magad tetőtől talpig fürdés után” – A bőrápolási tanácsadó tippjei tavasz kezdetére 6 outfit ötlet esős időre, ami még sosem hagyott cserben – téged sem fog! „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Az irodából a strandra: 5 zseniális módszer, ahogy mindkét helyen viselheted ugyanazt a bő inget

A midi szoknyáknál ugyanez a szabály, érdemes figyelni, hogy a szegély ne pont a vádli legszélesebb részén fusson végig, hanem valamivel feljebb vagy lejjebb.

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