Ahogy közeledik az új év, a belsőépítészek is lapoznak egyet. 2027-ben a minőségi kivitelezés, a karakteres terek és a merész, bátran mintázott anyagok kerülnek előtérbe – és ez mind a bútorválasztáson kezdődik.

Egyre több tervező szeretne megválni a steril, bemutatótermi hangulatú terektől, és helyette olyan bútorokat keres, amelyeknek van egyéniségük. 2027-ben a minőségi kivitelezés, a karakteres terek és a merész, bátran mintázott anyagok kerülnek előtérbe, és ez mind a bútorválasztáson kezdődik. Összeszedtem, mit hagynának ki a szakemberek, és mire cserélnék helyette.

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Az arctalan fotel helyett olyan, aminek története van

A tervezők lemondanak az általános, bárhol jól mutató fotelről, és olyan darabokat keresnek, amelyek mesélnek valamit.

Az egyikük szerint mindig olyan szék után kutatnak, amely valami váratlant hoz egy szobába: ez lehet régi darab, különleges formájú bútor, szép mintás szövet vagy egyedi kárpitozás, nem pedig az az egy fotel, ami akárhol is állhatna. Olvass még a témában Az adventi naptár már rég nem csak a gyerekek kiváltsága – 7 naptár, amivel idén meglepheted magadat Egy Pinterest-álom ára: amikor egy egyszerű függönycsere is komoly kiadást jelent 10 zseniális hálófülke-ötlet, ha egyszobás garzonban élsz Tejet a kertbe? 5 meglepő, de zseniális felhasználási mód, amit a növényeid imádni fognak

Legyen az akár egy nemzedékről nemzedékre öröklődő darab, akár egy turkálóban talált, érdekes múltú bútor, a lényeg ugyanaz: a tervezők és a lakástulajdonosok egyaránt olyan bútort szeretnének, amely jelentést ad az otthonnak.

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