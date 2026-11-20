Egyre több tervező szeretne megválni a steril, bemutatótermi hangulatú terektől, és helyette olyan bútorokat keres, amelyeknek van egyéniségük. 2027-ben a minőségi kivitelezés, a karakteres terek és a merész, bátran mintázott anyagok kerülnek előtérbe, és ez mind a bútorválasztáson kezdődik. Összeszedtem, mit hagynának ki a szakemberek, és mire cserélnék helyette.
Az arctalan fotel helyett olyan, aminek története van
A tervezők lemondanak az általános, bárhol jól mutató fotelről, és olyan darabokat keresnek, amelyek mesélnek valamit.
Az egyikük szerint mindig olyan szék után kutatnak, amely valami váratlant hoz egy szobába: ez lehet régi darab, különleges formájú bútor, szép mintás szövet vagy egyedi kárpitozás, nem pedig az az egy fotel, ami akárhol is állhatna.
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Legyen az akár egy nemzedékről nemzedékre öröklődő darab, akár egy turkálóban talált, érdekes múltú bútor, a lényeg ugyanaz: a tervezők és a lakástulajdonosok egyaránt olyan bútort szeretnének, amely jelentést ad az otthonnak.
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