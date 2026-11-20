Fél tízkor már ingerültek vagyunk, pedig semmi drámai nem történt: nem veszekedtünk senkivel, nem ért minket kudarc, mégis úgy érezzük, mintha egy egész munkanapot ledolgoztunk volna. A magyarázat gyakran nem egyetlen nagy stresszforrásban keresendő, hanem apró, automatikus mozdulatokban, amiket reggelente anélkül ismétlünk, hogy észrevennénk: ezek fokozatosan merítik le az idegrendszer tartalékait, mire a nap érdemi része elkezdődne.
1. A telefon az első reggeli mozdulat
Sokan ébredés után másodperceken belül a telefon után nyúlnak, és az első ingerek, amik érik az agyat, nem a saját gondolataink, hanem mások üzenetei, hírei, értesítései. A reggeli órákban a kortizolszint természetes módon magasabb, ez segítené a felébredést és a fókuszt, ha hagynánk érvényesülni, ehelyett viszont azonnal ingerekkel árasztjuk el magunkat, és a szervezet úgy reagál, mintha már a nap elején veszélyt vagy feladatot kellene kezelnie.
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