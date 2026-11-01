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Mennyi fahéjat fogyassz naponta, hogy az egészségedet is támogassa? Utánajártunk!
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Mennyi fahéjat fogyassz naponta, hogy az egészségedet is támogassa? Utánajártunk!

Szalai Dóra
Írta 2026.11.01.
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Nézzük sorban, mit tud valójában ez a fűszer, és hol húzódik a határ a hasznos adag és a túlzás között.

Egy teáskanálnyi fahéj a kávéban vagy a reggeli zabkásán ártalmatlan szokásnak tűnik, pedig ennél a fűszernél kevés olyan összetevő van a konyhaszekrényben, amelynek ennyi oldala lenne. Van, aki a vércukorszintje miatt szórja az ételre, van, aki csak az illata miatt, és van, aki pontosan azért kerüli, mert hallott már a kumarinról.

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Miből lesz a fahéj, és miért nem mindegy, melyiket vesszük meg

A boltok polcain jellemzően kétféle fahéjjal találkozhatunk: a kasszia fahéjjal és a ceyloni fahéjjal. A kasszia az olcsóbb, intenzívebb ízű, erőteljesebben csípős változat, ez kerül a legtöbb őrölt fahéjas termékbe. A ceyloni fahéj, más néven valódi fahéj, lágyabb, édeskésebb aromájú, és jellemzően magasabb az ára. A kettő között nem csak ízben van különbség: a kumarin-tartalom is eltérő, erről lentebb részletesebben is szó lesz.

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