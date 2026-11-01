Az 5 legjobb nadrágfazon telt alkatra – ezeket érdemes beszerezned

A megfelelő nadrágfazon nemcsak kényelmes, hanem az alakot is szépen formálhatja, és magabiztosabbá tehet a mindennapokban. Mutatjuk azt az 5 fazont, amely különösen előnyös lehet telt alkat esetén.
1. Magas derekú, egyenes szárú nadrág
A straight leg szabás az egyik legbiztonságosabb választás, mert a csípőtől lefelé egyenletes szélességben fut, nem szűkül és nem bővül drasztikusan. A magas derékpánt a dereknál fogja meg az alakot, nem a csípő legszélesebb részén, így nem keletkezik felesleges párnázódás az anyagban. Ez a fazon klasszikus szövetnadrágban és farmerben is működik, és könnyű hozzá magas sarkú cipőt vagy akár sportcipőt is kombinálni.
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