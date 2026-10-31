Ezzel a 3 csillagjeggyel a legrosszabb veszekedni – mindenkit leuralnak

Ha ez a három csillagjegy dühbe gurul, jobb felkészülni egy kemény szócsatára, mert egyikük sem hátrál meg könnyen.

Vannak, akik egy vita során is képesek megőrizni a nyugalmukat, mások viszont egyetlen nézeteltérésből is komoly szócsatát képesek kerekíteni. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen határozott, domináns és nehezen hátrál meg, ha konfliktusba kerül valakivel. Velük nem könnyű vitatkozni, mert mindig érvényesíteni akarják az igazukat, és ritkán engedik át másnak az irányítást.

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Kos

A Kos számára egy vita szinte versenyhelyzet, amelyben természetesen győzni szeretne. Rendkívül impulzív, szókimondó és határozott, ezért ha valaki ellentmond neki, azonnal készen áll megvédeni az álláspontját. Nem igazán válogatja meg a szavait, amikor felidegesítik, és sokszor csak utólag gondolja végig, mennyire bántóan fogalmazott. Nehezen viseli, ha megkérdőjelezik a tekintélyét, ezért hajlamos átvenni az irányítást, és addig érvelni, amíg a másik fél fel nem adja. Bár a haragja általában gyorsan elillan, a vele való veszekedés kifejezetten fárasztó lehet.

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

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