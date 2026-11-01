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5 csillagjegy, akinek a Skorpió újhold után érdemes átgondolnia, kiben bízik meg
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5 csillagjegy, akinek a Skorpió újhold után érdemes átgondolnia, kiben bízik meg

Farkas Izabella
Írta 2026.11.01.
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A Skorpió jegyében megújuló Hold minden alkalommal ugyanazt a kérdést dobja fel: tényleg azt tudjuk-e a magunk és mások szándékairól, amit hiszünk?

Ez az újhold nem a nagy leleplezésekről szól, inkább arról a csendes, zsigeri érzésről, amikor valami nem stimmel egy kapcsolatban, egy üzleti megállapodásban vagy egy baráti ígéretben, és eddig inkább elhessegettük, mint szembenéztünk vele.

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Az asztrológiai hagyomány szerint a Skorpió a mélység, a kontroll és a bizalom jegye, az újhold pedig mindig új ciklust nyit. Van öt csillagjegy, amelyeknél ez a hatás különösen felerősödhet, és érdemes lehet egy kicsit élesebben ránézni arra, kinek adtak eddig hitelt kérdés nélkül.

1. Ikrek

Az Ikrek jól bánik a szavakkal, és általában ő az, aki gyorsan megbocsát, ha valaki kapásból jó magyarázattal áll elő. Ezekben a napokban viszont feltűnhet, hogy egy kolléga vagy barát rendszeresen ugyanazzal a mentséggel operál, és az Ikrek most nem engedi el a dolgot egy vállrándítással. Ha egy közös projektnél megint csúszik a határidő, és megint ugyanaz a kifogás jön, érdemes leülni és megkérdezni, mi történik valójában, ahelyett hogy harmadszor is elhinnénk a mesét.

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