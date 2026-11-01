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3 csillagjegy, akinek a Novemberi újholddal a pénzhez vagy a bizalomhoz való viszonya kerülhet előtérbe
Unsplash

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3 csillagjegy, akinek a Novemberi újholddal a pénzhez vagy a bizalomhoz való viszonya kerülhet előtérbe

Farkas Izabella
Írta 2026.11.01.
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A novemberi újhold három csillagjegy számára különösen fontos felismeréseket hozhat: a pénzügyek, az anyagi biztonság és a bizalom kérdései kerülhetnek a középpontba.

Az újhold mindig egyfajta nulla pont: olyan időszak, amikor a korábban félretett kérdések visszakéredzkednek, és sokszor pont azok a témák kerülnek elő, amiket a legszívesebben elkerülnénk. A novemberi újhold különösen a pénzhez és a bizalomhoz fűződő viszonyunkat helyezheti reflektorfénybe: hogy kiben bízunk meg a megtakarításainkkal, kivel osztjuk meg az anyagi terheinket, és mennyire merünk kiszolgáltatottá válni egy másik ember előtt. Három csillagjegy van, akiknél ez a hatás különösen erősen jelentkezhet.

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Bak

A Bak jegyűek általában nem szeretik, ha valaki beleszól a pénzügyeikbe. Van egy rendszerük, egy saját logikájuk, amit évek alatt építettek fel, és idegenkedve fogadják, ha ezt bárki megkérdőjelezi. Most mégis előkerülhet egy helyzet, amikor meg kell osztaniuk valakivel a kontrollt: egy közös számla, egy családi vállalkozás, egy örökölt ingatlan ügye, ahol nem dönthetnek egyedül. Ez a fajta megosztott felelősség sokszor kényelmetlen a Baknak, mert az önállóság az identitásuk része.

Egy hétköznapi példa: a testvérével közösen kezeli a szülei hagyatékát, és most el kell döntenie, hogy az ingatlan eladásából befolyó összeget hogyan osszák meg. A Bak hajlamos lenne mindent saját maga levezényelni, de ezúttal érdemes leülni, és közösen, papíron rögzíteni a részleteket ahelyett, hogy csak bízna abban, hogy majd úgyis rendeződik.

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