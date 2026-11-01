6 dolog a lakásban, amit a legtöbben túl ritkán takarítanak – van, amit egy évig se jut eszünkbe megtisztítani

Az alábbi hat dolgot a legtöbb háztartásban havonta, sőt néha évente egyszer, ha egyáltalán érinti a ronggyal valaki.

Hetente felmossuk a konyhát, portöröljük a polcokat, és büszkén dőlünk hátra, hogy rendben van a ház. Közben néhány felület és tárgy hónapokig, néha évekig érintetlen marad, pedig ezek gyűjtik a legtöbb port, baktériumot és szagot. Nem azért kerülik el a figyelmünket, mert lusták lennénk, hanem mert egyszerűen nem szoktak szerepelni a fejünkben lévő takarítási listán.

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1. A matrac

Minden éjjel nyolc órát töltünk rajta, mégis szinte senki nem tisztítja rendszeresen. A matrac felszívja az izzadságot, a elhalt bőrsejteket és a port, ami idővel poratkáknak biztosít ideális életteret. Elég lenne néhány havonta porszívózni egy kárpittisztító fejjel, és szellőztetni is érdemes, mielőtt visszakerül rá az ágynemű.

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