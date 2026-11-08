Melyik sajtból készül a legfinomabb rántott sajt? Utánajártunk

Kívül aranybarnára sült, ropogós bunda, belül pedig forró, nyúlós sajt – a tökéletes rántott sajt sokak kedvence, elkészítése azonban nem mindig egyszerű. A siker egyik legfontosabb titka a megfelelő alapanyag kiválasztása: nem mindegy ugyanis, milyen sajtot teszünk a panírba. Megmutatjuk, melyik fajtával érhetjük el a legjobb eredményt, és milyen trükkökkel előzhetjük meg, hogy sütés közben kifolyjon a töltelék.
Milyen sajtból készül a legfinomabb rántott sajt?
A klasszikus rántott sajthoz a trappista az egyik legjobb választás, mivel jól szeletelhető, megfelelő állagú, és sütés közben kellemesen megolvad anélkül, hogy túl gyorsan szétfolyna. Íze nem túl karakteres, ezért a ropogós panírral és a klasszikus köretekkel is remekül harmonizál. Érdemes jó minőségű, megfelelően szilárd sajtot választani, mert a túl puha, nedves változatokkal nehezebb dolgozni.
Aki intenzívebb ízekre vágyik, kipróbálhatja a goudát vagy az edamit is. Ezek szintén jól működhetnek rántva, és valamivel karakteresebb, gazdagabb ízt adhatnak az ételnek. A camembert és a brie szintén finom alternatíva, de ezeknél különösen fontos a gondos panírozás és az alapos hűtés, hiszen lágyabb állaguk miatt könnyebben kifolyhatnak sütés közben.
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A sajtot érdemes körülbelül 1 centiméter vastag szeletekre vágni. A túl vékony darab gyorsan átmelegszik és könnyebben kifolyik, a túl vastag viszont kívül megéghet, mire belül megfelelően megolvad.
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