A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

Összegyűjtöttük a filmtörténet 15 legjobb thrillerét a Psycho-tól a Holtodiglanig. Te hányat láttál a feszültséggel teli klasszikusok közül?

Borítókép: IMDb

Vannak filmek, amelyek után még percekig a képernyő előtt ülünk, mert egyszerűen nem tudjuk feldolgozni, amit láttunk. A jó thriller titka a kiszámíthatatlanság, a folyamatos feszültség és az a bizonyos fordulat, amelyre még a legfigyelmesebb néző sem számít. Összegyűjtöttünk 15 emlékezetes alkotást a műfaj legjobbjai közül, amelyek között klasszikusok és modern lélektani thrillerek is helyet kaptak.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Psycho (1960)

Alfred Hitchcock filmtörténeti klasszikusa egy fiatal nőről szól, aki egy lopás után menekülve egy félreeső motelben talál menedéket. A helyet a különös Norman Bates vezeti, akinek az anyjával való kapcsolata korántsem hétköznapi. A film a pszichológiai feszültség és a váratlan fordulatok mesterműve, amelynek egyik jelenete máig a filmtörténet legtöbbet emlegetett pillanatai közé tartozik. Olvass még a témában Elég éles ma az agyad? Teszteld a tudásodat ezzel a 10 kérdéssel! Melyik híres zseni gondolkodásmódja áll hozzád a legközelebb? Te mennyit lennél hajlandó utazni egy mozifilmért? – Christopher Nolan Odüsszeiája a világ másik felére csábítja a nézőket Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.