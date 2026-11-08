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A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

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A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

Szalai Dóra
Írta 2026.11.08.
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Összegyűjtöttük a filmtörténet 15 legjobb thrillerét a Psycho-tól a Holtodiglanig. Te hányat láttál a feszültséggel teli klasszikusok közül?

Borítókép: IMDb

Vannak filmek, amelyek után még percekig a képernyő előtt ülünk, mert egyszerűen nem tudjuk feldolgozni, amit láttunk. A thriller titka a kiszámíthatatlanság, a folyamatos feszültség és az a bizonyos fordulat, amelyre még a legfigyelmesebb néző sem számít. Összegyűjtöttünk 15 emlékezetes alkotást a műfaj legjobbjai közül, amelyek között klasszikusok és modern lélektani thrillerek is helyet kaptak.

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1. Psycho (1960)

Alfred Hitchcock filmtörténeti klasszikusa egy fiatal nőről szól, aki egy lopás után menekülve egy félreeső motelben talál menedéket. A helyet a különös Norman Bates vezeti, akinek az anyjával való kapcsolata korántsem hétköznapi. A film a pszichológiai feszültség és a váratlan fordulatok mesterműve, amelynek egyik jelenete máig a filmtörténet legtöbbet emlegetett pillanatai közé tartozik.

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