A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

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Vannak filmek, amelyek után még percekig a képernyő előtt ülünk, mert egyszerűen nem tudjuk feldolgozni, amit láttunk. A jó thriller titka a kiszámíthatatlanság, a folyamatos feszültség és az a bizonyos fordulat, amelyre még a legfigyelmesebb néző sem számít. Összegyűjtöttünk 15 emlékezetes alkotást a műfaj legjobbjai közül, amelyek között klasszikusok és modern lélektani thrillerek is helyet kaptak.
1. Psycho (1960)
Alfred Hitchcock filmtörténeti klasszikusa egy fiatal nőről szól, aki egy lopás után menekülve egy félreeső motelben talál menedéket. A helyet a különös Norman Bates vezeti, akinek az anyjával való kapcsolata korántsem hétköznapi. A film a pszichológiai feszültség és a váratlan fordulatok mesterműve, amelynek egyik jelenete máig a filmtörténet legtöbbet emlegetett pillanatai közé tartozik.
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