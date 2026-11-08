A legmenőbb téli hajszínek, amikre a sztárok és influencerek már elkezdtek átváltani

Új hajszínre vágysz a téli szezonban? Ezek a gazdag barnák, különleges vörösek és természetes szőkék uralhatják a 2026/27-es trendeket.

A hidegebb hónapok beköszöntével nemcsak a ruhatárunk, hanem a hajszínünk is új árnyalatokat kíván. A 2026/27-es tél trendjeiben a gazdag csokoládébarnák, a különleges vöröses tónusok és a természetes hatású szőkék egyaránt helyet kapnak. Mutatjuk azt a 10 hajszínt, amelyekkel igazán divatos frizurával vághatsz neki a téli szezonnak.

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1. Cashmere brunette – a puha, természetes barna

A barna hajszínek között idén télen az elegáns, visszafogott árnyalatok kerülnek előtérbe. A cashmere brunette finom, lágy hatást kelt: középbarna alapját bézses és karamelles fények teszik különlegessé. Nem túl meleg és nem is kifejezetten hamvas, ezért természetes, mégis látványosan ápolt összhatást ad. Különösen azoknak lehet jó választás, akik szeretnének egy kis változatosságot, de nem vágynak drasztikus színváltásra. A fényes, egészséges hatású frizura kedvelőinek ez az egyik legjobb téli inspiráció.

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