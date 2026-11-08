„Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről

Három vendéglátós mesél arról, milyen szokásokkal lehet pillanatok alatt az őrületbe kergetni azt, aki éppen azért dolgozik, hogy jól érezd magad.

Egy éttermi vacsorán a vendég általában az ételre, a társaságra és a hangulatra figyel. A pincérnek viszont közben arra is ügyelnie kell, hogy mindenki időben megkapja a rendelését, ne maradjon üres pohár az asztalon, és a konyha is tartani tudja a tempót.

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„Csettintett nekem, mintha a kutyája lennék”

„A legrosszabb nem az, ha valaki türelmetlen, hanem amikor úgy viselkedik, mintha nem is ember lennék” – mondja a 27 éves Dóra, aki évek óta pincérként dolgozik.

„Egyszer egy négyfős társaság érkezett hozzánk, és az egyik vendég már a rendelésfelvételnél úgy beszélt velem, mintha a személyes alkalmazottja lennék. Később, amikor éppen a szomszéd asztalnál vettem fel a rendelést, csettintett nekem. Nem egyszer, hanem többször, egyre hangosabban. Olvass még a témában Másokat megérteni, önmagunkat nem elveszíteni – hol húzódik a határ? „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások Miért nem veszik komolyan a nők panaszait az orvosok? Ezt hozza 2026. november 4. a numerológia szerint: tanulás és elmélyülés

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