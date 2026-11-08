„Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről

Egy éttermi vacsorán a vendég általában az ételre, a társaságra és a hangulatra figyel. A pincérnek viszont közben arra is ügyelnie kell, hogy mindenki időben megkapja a rendelését, ne maradjon üres pohár az asztalon, és a konyha is tartani tudja a tempót.
„Csettintett nekem, mintha a kutyája lennék”
„A legrosszabb nem az, ha valaki türelmetlen, hanem amikor úgy viselkedik, mintha nem is ember lennék” – mondja a 27 éves Dóra, aki évek óta pincérként dolgozik.
„Egyszer egy négyfős társaság érkezett hozzánk, és az egyik vendég már a rendelésfelvételnél úgy beszélt velem, mintha a személyes alkalmazottja lennék. Később, amikor éppen a szomszéd asztalnál vettem fel a rendelést, csettintett nekem. Nem egyszer, hanem többször, egyre hangosabban.
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