Képtelenség velük betelni: 5 barna kabát, amire minden divatrajongónak szüksége van ősszel

Bőrkabát, szőrmebunda vagy hosszú gyapjúkabát? Ez az öt barna kabáttrend garantáltan meghozza a kedved az őszi gardróbfrissítéshez.

A barna az őszi-téli szezon egyik legszebb és legsokoldalúbb színe, amely a kabáttrendekben is egyre több izgalmas formában jelenik meg. A klasszikus gyapjúfazontól a vagány bőrkabáton át a puha szőrmebundáig számtalan változat közül választhatunk, ráadásul ezek az árnyalatok szinte bármilyen ruhatárba könnyedén beilleszthetők. Mutatjuk azt az öt barna kabátot, amelybe idén ősszel garantáltan beleszeretsz!

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1. Barna bőrkabát – a vagány alapdarab

A barna bőrkabát azok közé a ruhadarabok közé tartozik, amelyek sosem mennek ki igazán a divatból, de az idei szezonban különösen izgalmas szerepet kapnak. A feketével ellentétben a barna változat valamivel lágyabb, melegebb hatást kelt, miközben ugyanúgy megőrzi a karakteres, vagány megjelenést. Választhatsz rövid, oversize fazont, klasszikus motoros dzsekit vagy akár hosszabb, elegánsabb szabású modellt is. Egy egyszerű farmerrel és kötött pulóverrel hétköznapokon, de akár egy nőies ruhával kombinálva is remekül mutat. A csokoládébarna és a konyak árnyalat különösen jó választás, ha szeretnéd, hogy a kabátod több szezonon keresztül a ruhatárad meghatározó darabja maradjon.

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