3 csillagjegy, aki hajlamos engedékeny szülővé válni

Ez a három csillagjegy nehezen viseli, ha gyermeke csalódott vagy szomorú, ezért szülőként hajlamos lehet többször is engedni a kérésének.

Szülőként nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt a szeretetteljes odafigyelés és a következetes szabályok között. Vannak, akik nehezen viselik, ha gyermekük csalódott vagy szomorú, ezért hajlamosak inkább engedni, csak hogy elkerüljék a konfliktusokat. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen hajlamos lehet erre a viselkedésre.

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Halak – akinek a gyermeke boldogsága mindennél fontosabb

A Halak jegy szülöttei rendkívül érzékenyek mások érzelmeire, a saját gyermekükével kapcsolatban pedig ez még erősebben megmutatkozhat. Nehezen nézik végig, ha a kicsi csalódott, sír vagy dühös, ezért sokszor inkább teljesítik a kérését, mintsem hogy nemet mondjanak. Az együttérzés és az érzelmi biztonság megteremtése annyira fontos számukra, hogy néha megfeledkeznek a következetesség jelentőségéről. Előfordulhat, hogy egy korábban meghozott tiltást is visszavonnak, ha látják, mennyire elszomorítja gyermeküket. A Halaknak érdemes megtanulniuk, hogy a szeretetteljes határhúzás nem jelent szeretetlenséget, sőt hosszú távon éppen a gyermek biztonságérzetét erősíti.

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