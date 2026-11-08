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Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból
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Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból

Váradi Petra
Írta 2026.11.08.
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Lakást adsz bérbe nyugdíj mellett? Mutatjuk, mennyi adót kell fizetned, milyen költségeket számolhatsz el, és mire figyelj az szja-bevallásnál.

Sokan azt hiszik, hogy a nyugdíj mellett szerzett bérleti díj automatikusan csökkenti az ellátást, vagy éppen ellenkezőleg: nyugdíjasként már nem is kell utána adózni. Egyik állítás sem igaz, és pont ez a félreértés okozhat kellemetlen meglepetést az éves adóbevallás elkészítésekor. A szabályok ugyanis egyértelműek: a nyugdíj mellett szerzett bérbeadási jövedelem után is kell személyi jövedelemadót fizetni, de nem mindegy, milyen költségelszámolást választasz.

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Mennyi marad valójában a zsebedben?

A lakás vagy más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem Magyarországon önálló tevékenységből származó jövedelemnek számít, amely után 15 százalék személyi jövedelemadót (szja) kell fizetni. Ez a nyugdíjasokra ugyanúgy vonatkozik, mint bárki másra: a nyugdíjas státusz önmagában nem jelent adómentességet. Van azonban egy fontos könnyítés: a magánszemélyként végzett ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem kell társadalombiztosítási járulékot vagy szociális hozzájárulási adót fizetni.

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