Tényleg választanunk kell a „karácsonyi varázs” és az ép elménk megőrzése között?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Mire végre a karácsonyfa alá kerülnek az ajándékok, már túl vagyunk a bevásárláson, a takarításon, a sütés-főzésen, az ajándékok becsomagolásán, a családi logisztikán, és azon a kisebb idegösszeomláson, amit az okozott, hogy december 23-án este kiderült, hogy valaki még mindig nem vette meg a nagypapának szánt ajándékot.
Aztán ott ülünk a szépen megterített asztalnál, és próbálunk ünnepi hangulatba kerülni.
Mert hát ezért csináltuk az egészet, nem?
Közben egyre többen próbálunk határokat húzni. Nem vállalunk el minden családi programot, nem sütünk nyolcféle süteményt, nem utazunk végig három megyét két nap alatt, és talán még azt is megengedjük magunknak, hogy idén ne mi rendezzük be a nappalit úgy, mintha egy karácsonyi katalógus fotózására készülnénk.
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Csakhogy amikor elengedünk valamit, gyakran nem megkönnyebbülést érzünk, hanem bűntudatot. Mi lesz a nagyi híres bejglijével, ha nem készül el? Mi lesz a gyerekek karácsonyával, ha idén nem kerül fényfüzér az összes ablakba? Mi lesz a hagyományokkal, ha egyszer csak nem csináljuk tovább azt, amit előttünk is mindenki csinált?
És mintha ennek a törékeny varázslatnak a fenntartása automatikusan annak a feladata lenne, aki a családban a legtöbb láthatatlan munkát végzi.
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