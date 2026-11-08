november 8. Zsombor napja Ma: 9°C Holnap: 9°C ☁️
november 8. Zsombor napja Ma: 9°C Holnap: 9°C ☁️
Tényleg választanunk kell a „karácsonyi varázs” és az ép elménk megőrzése között?
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Tényleg választanunk kell a „karácsonyi...

Tényleg választanunk kell a „karácsonyi varázs” és az ép elménk megőrzése között?

Schuster Borka
Írta 2026.11.08.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Van valami egészen abszurd abban, hogy az év legbékésebbnek szánt ünnepére sokan úgy érkezünk meg, mint egy többhetes túlélőtúra végére. De tényleg választanunk kell a kimerültség és a varázs között?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Mire végre a karácsonyfa alá kerülnek az ajándékok, már túl vagyunk a bevásárláson, a takarításon, a sütés-főzésen, az ajándékok becsomagolásán, a családi logisztikán, és azon a kisebb idegösszeomláson, amit az okozott, hogy december 23-án este kiderült, hogy valaki még mindig nem vette meg a nagypapának szánt ajándékot.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után

Aztán ott ülünk a szépen megterített asztalnál, és próbálunk ünnepi hangulatba kerülni.

Mert hát ezért csináltuk az egészet, nem?

Közben egyre többen próbálunk határokat húzni. Nem vállalunk el minden családi programot, nem sütünk nyolcféle süteményt, nem utazunk végig három megyét két nap alatt, és talán még azt is megengedjük magunknak, hogy idén ne mi rendezzük be a nappalit úgy, mintha egy karácsonyi katalógus fotózására készülnénk.

Olvass még a témában

Csakhogy amikor elengedünk valamit, gyakran nem megkönnyebbülést érzünk, hanem bűntudatot. Mi lesz a nagyi híres bejglijével, ha nem készül el? Mi lesz a gyerekek karácsonyával, ha idén nem kerül fényfüzér az összes ablakba? Mi lesz a hagyományokkal, ha egyszer csak nem csináljuk tovább azt, amit előttünk is mindenki csinált?

Mintha a karácsonyi varázs valami rendkívül sérülékeny dolog lenne, amely kizárólag akkor jön létre, ha minden apró részlet a helyére kerül.

És mintha ennek a törékeny varázslatnak a fenntartása automatikusan annak a feladata lenne, aki a családban a legtöbb láthatatlan munkát végzi.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/2
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ezt árulja el rólad a neved első betűje a numerológia szerint

Ezeket olvassák most

Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból

Nyugdíj mellett is adózni kell a lakáskiadás után: ennyi marad zsebben a bérleti díjból

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

Válassz egy őszi tájat, és megmutatjuk, mire lenne most a legnagyobb szüksége a lelkednek

„Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről

„Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről

A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

A valaha készült legjobb 15 thriller film – te mennyit láttál közülük?

3 csillagjegy, akiknek érdemes mindig a megérzéseire hallgatni

3 csillagjegy, akiknek érdemes mindig a megérzéseire hallgatni

4 csillagjegy, akinek az ősz vége szerencsét hoz

4 csillagjegy, akinek az ősz vége szerencsét hoz

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.