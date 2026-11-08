Novemberben két bolygó is irányt vált: miért térhetnek vissza régi viták és szerelmek?

Talán már eddig is érezted, hogy nagy körülötted a felfordulás, de november közepén két meghatározó bolygónk is irányt vált. A Merkúr és a Vénusz szinte egymás után fejezi be retrográd mozgását, ami az asztrológia szerint a kommunikáció, az emberi kapcsolatok és az érzelmi kérdések szempontjából is fontos fordulópontot jelenthet.
A felszín alá söpört titkok is előkerülhetnek
Idén ősszel többször tapasztalhattad, hogy a mindennapi kommunikációd akadozik, a fontos üzenetek elvesznek a semmiben, és a legkisebb félreértésekből is hatalmas drámák kerekednek. Ha kicsit visszagondolsz, október 24-e óta főleg ilyen döcögősebb, befelé figyelősebb időszakot élhettél meg. Viszont már közel a változás: november 13-án a késő délutáni órákban a Merkúr befejezi hátrálását a Skorpió jegyében, és végre ismét direktbe fordul.
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