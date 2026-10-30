„Majd ha annyi idős leszel…” – az egyik legbosszantóbb mondat, amit egy fiatal hallhat

Van néhány mondat, amit szinte mindenki hallott már fiatalon, és sokan felnőttként is pontosan emlékeznek rá, hogy mikor és kitől. A „majd ha annyi idős leszel" ezek közé tartozik.

Általában akkor hangzik el, amikor valaki véleményt mondott, kérdezett vagy elmondta, hogy valami nehéz neki, a válasz pedig ahelyett, hogy foglalkozna vele, egyszerűen lezárja a beszélgetést.

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Miért olyan bosszantó

Ez a mondat nem a témáról szól, hanem arról, hogy ki mondja. Ha valaki csak azért nem vehető komolyan, mert fiatalabb, akkor teljesen mindegy, mennyire jó az érve vagy mennyire őszinte a kérdése. A válasz ráadásul nem is hagy helyet a vitának, hiszen arra, hogy „majd ha idős leszel”, nem lehet válaszolni semmit, legfeljebb várni.

Aki hallja, az azt érzi, hogy a szavának nincs súlya, pedig lehet, hogy pont arról beszél, amit a legjobban ismer. Sokszor nem rossz szándék áll mögötte. Aki mondja, gyakran tényleg úgy gondolja, hogy az évek tapasztalatot adnak, és ebben van is igazság. Olvass még a témában Hogyan ünnepled a saját sikereidet? Derítsd ki, mennyire tudsz örülni magadnak! Ezt hozza 2026. október 7. a numerológia szerint: lelki gyógyulás Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül Feleség vagyok, nem projektmenedzser – Hogyan lett a nőkből a háztartás titkárnője?

A baj az, hogy a tapasztalat itt érv helyett fegyver lesz, ami a beszélgetés végét jelenti, és nem a kezdetét. Van, aki azért mondja, mert nem tud mit felelni, mások azért, mert fáradtak, megint mások azért, mert így nőttek fel, és őket is ugyanígy hallgattatták el annak idején.

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