Mit csinálj, ha csúszkál a fürdőszobaszőnyeg?

A csúszkáló fürdőszobaszőnyeg nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyes is lehet, különösen a nedves csempén. Szerencsére néhány egyszerű módszerrel stabilan a helyén tarthatod a szőnyeget, így nem kell minden fürdés vagy zuhanyzás után visszaigazítanod.
Miért csúszkál a fürdőszobaszőnyeg?
A fürdőszobaszőnyegek akkor mozdulnak el könnyen, ha a hátoldaluk nem tapad megfelelően a padlóhoz. A sima csempe, a poros felület, a hajszálak és a nedvesség egyaránt hozzájárulhatnak a problémához. Az is előfordulhat, hogy a szőnyeg gumírozott hátoldala elöregedett, ezért már nem biztosít megfelelő tapadást.
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