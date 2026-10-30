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Mit csinálj, ha csúszkál a fürdőszobaszőnyeg?
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Mit csinálj, ha csúszkál a fürdőszobaszőnyeg?

Váradi Petra
Írta 2026.10.30.
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Csúszkál a fürdőszobaszőnyeg a csempén? Mutatjuk, milyen egyszerű módszerekkel rögzítheted, és hogyan előzheted meg a kellemetlen baleseteket.

A csúszkáló fürdőszobaszőnyeg nemcsak bosszantó, hanem balesetveszélyes is lehet, különösen a nedves csempén. Szerencsére néhány egyszerű módszerrel stabilan a helyén tarthatod a szőnyeget, így nem kell minden fürdés vagy zuhanyzás után visszaigazítanod.

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Miért csúszkál a fürdőszobaszőnyeg?

A fürdőszobaszőnyegek akkor mozdulnak el könnyen, ha a hátoldaluk nem tapad megfelelően a padlóhoz. A sima csempe, a poros felület, a hajszálak és a nedvesség egyaránt hozzájárulhatnak a problémához. Az is előfordulhat, hogy a szőnyeg gumírozott hátoldala elöregedett, ezért már nem biztosít megfelelő tapadást.

Ha azt tapasztalod, hogy a szőnyeg minden lépésnél elmozdul, érdemes mielőbb megoldást keresni, hiszen egy váratlan megcsúszás akár eséshez is vezethet.

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